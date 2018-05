Tari e rifiuti speciali | come impugnare l' avviso di pagamento

Spiaggia della Ginestra : rimosse 10 tonnelate di rifiuti grazie alla sinergia con i volonTari : Sono voluto andare di persona a stingere la mano a questi ragazzi delle associazioni Summer sport, Miramare, Calasole, Bagnoschiuma e Ginestra che hanno in concessione alcuni tratti di sp iaggia tra ...

Cestini porTarifiuti stracolmi a Marina di Ragusa : degrado nelle piazze : Cestini portarifiuti stracolmi ieri a Marina di Ragusa ed inevitabile situazione di degrado nelle piazze e sul lungomare. La denuncia di Nicita

Rifiuti a Casandrino - sos dei cittadini : allarme igienico-saniTario : Casandrino. Nel perimetro urbano, soprattutto in via Cilea continuano a fare bella mostra le discarica abusive di Rifiuti. I cittadini della zona temono che le montagne di spazzatura, risulta di ...

Emergenza rifiuti - ecco la "città" che non paga la Tari : L"aria della periferia romana puzza di uova marce e scarti imputriditi. Il sole di aprile scalda le decine di sacchi neri accatastati ai lati dei cassonetti e le panchine della piazza circondata dalle case popolari del comparto m4. I ragazzini sfrecciano sui motorini con i capelli al vento mentre ai tavolini del bar c"è chi aspetta che la settimana finisca gustandosi questo inaspettato anticipo d"estate. Tra i palazzoni grigi dell"Ater, il tempo ...

Ghemme contro i maleducati : volonTari a raccogliere rifiuti : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Ghemme contro i maleducati: ...

Vesuvio sommerso dai rifiuti per i pic nic di Pasquetta - in azione i volonTari : TORRE DEL GRECO. Pasquetta a rifiuti zero e misure anti-incendio nelle pinete del Parco Nazionale: oggi in azione gli 'angeli' del Vesuvio. Come ogni anno i pic nic sul Vesuvio hanno lasciato delle ...

Cagliari. Tari ridotta : i cittadini per il 2018 risparmieranno tra il 6 e l'8% sulla tassa rifiuti : L'obiettivo da perseguire è quello di arrivare non solo ad una più equa distribuzione delle Tariffe, ma soprattutto quello di trasformare la Tari, adeguando i costi al volume di rifiuti prodotti e non ...

10.000 mani per Pianosa - così 581 volonTari hanno raccolto quasi 4mila chili di rifiuti sull’isola : Cinquecentottantuno volontari che in poche ore hanno recuperato circa 3.770 chili di materiale spiaggiato: 800 chili di vetro, 1.800 di rifiuti ingombranti, 550 di rifiuti in plastica e lattine, 620 di spazzatura non differenziata. E’ il bilancio in numeri di “10.000 mani per Pianosa”, l’evento di educazione ambientale, che si è svolto sabato 24 marzo sull’isola del Tirreno già sede del carcere di massima sicurezza e oggi perla del ...

Ta.Ri. : Campidoglio - diminuisce Tariffa rifiuti. Nuovo regolamento - gestione riscossione torna a Roma Capitale : diminuisce la tariffa sui rifiuti (Ta.Ri.) per l’anno 2018, che produrrà un gettito previsto di 771 milioni di euro con una riduzione che andrà a vantaggio sia delle utenze non domestiche, imprese ed esercizi commerciali (-0,93%), che a beneficio delle utenze domestiche (-0,73%). È quanto stabilisce una delibera della Giunta capitolina, che ha anche approvato […]

