Svelati promo e trama del finale di New Girl 7 | doppio matrimonio nell’episodio speciale

(Di giovedì 10 maggio 2018) Coldi New7 si conclude la saga di Jessica Day e dei suoi strampalati amici: la comedy Fox con protagonista e produttrice Zooey Deschanel giunge al termine con un episodiodi un'ora in onda martedì 15 maggio negli Stati Uniti (a giugno in Italia).Gli ultimi due episodi della settima stagione, composta da soli 8 capitoli dopo il rinnovo arrivato a sorpresa lo scorso anno per dare unalla serie, si intitolano "The Curse of the Pirate Bride" e "Engram Pattersky" e si preannunciano all'insegna dei fiori d'arancio.L'attesa è tutta per l'epilogo della storia d'amore tra la protagonista Jess e il suo Nick Miller, che dopo tre anni di relazione stabile (in seguito al salto temporale occorso tra la sesta e la settima stagione) le sta provando tutte per realizzare una memorabile proposta di. Chi invece a nozze ci andrà sicuramente sono Winston e ...