Sull' Etna trionfa Chaves | Yates in rosa

Giro d’Italia - Mitchelton in trionfo Sull’Etna : Se un anno fa l’arrivo sull’Etna aveva deluso le tante aspettative, stavolta la tappa con il finale sul vulcano siciliano ha regalato grande spettacolo e emozioni. Gli scalatori della Mitchelton Scott si sono presi tutto il proscenio, con Jhoan Esteban Chaves che dopo essersi inserito in una fuga da lontano ha staccato tutti per poi essere raggiunto nel finale dal compagno di squadra Simon Yates. Il britannico si è tolto di ruota con apparente ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates nuova maglia rosa! Micidiale attacco Sull’Etna - gli altri big in ginocchio : Simon Yates è la nuova maglia rosa del Giro d’Italia 2018. Il britannico della Mitchelton-Scott ha indossato il simbolo del primato al termine della sesta tappa, la Caltanissetta-Etna che come da pronostico ha fatto la differenza: il primo arrivo in salita della Corsa Rosa non ha deluso le aspettative ma i protagonisti sono stati diversi rispetto a quelli che tutti si aspettavano. I riflettori erano puntati su Chris Froome e Fabio Aru che ...

LIVE Giro d'Italia - 6^ tappa - arrivo Sull'Etna : 28 in fuga - ma il gruppo spinge Video : Diretta sesta tappa Giro d'Italia: il LIVE del primo arrivo in salita 16:18 - I commissari di gara hanno deciso di fermare, per motivi di sicurezza, le ammiraglie dei corridori in fuga. 16:15 - Mancano soli dieci chilometri, dopodiché i corridori si approcceranno con il primo arrivo in salita di questo Giro d'Italia. 16:13 - Chaves ha chiesto al suo compagno di squadra di aumentare l'andatura, ma il vantaggio dei fuggitivi continua a a ...

Giro d'Italia 2018 Sull'Etna. I dettagli della salita : dove attaccare : L'ascesa al vulcano viene affrontata da un versante inedito. Ecco i chilometri che possono fare la differenza. Per Aru e Froome è un esame di riparazione Giro d'Italia 2018, classifica e risultati ...

Giro d'Italia 2018 tappa 6 - oggi l'arrivo Sull'Etna : percorso - favoriti - diretta TV e streaming : Giro d'Italia 2018 tappa 6, oggi primo vero arrivo in salita scalando l'Etna da un versante inedito. Dopo le vittorie in terra italica di Tim Wellens ed Enrico Battaglin, entrambe su percorsi mossi ...

Giro : Aru - Sull'Etna vedo bene Pozzovivo : ANSA, - SANTA NINFA , TRAPANI, , 9 MAG - "Pozzovivo e Dumoulin, secondo me, hanno la condizione migliore in questo momento, li vedo bene nella tappa di domani. Per quanto mi riguarda posso dire di ...

Giro d’Italia 2018 - quando il primo arrivo in saluta? Appuntamento Sull’Etna! Froome - Aru e gli scalatori per attaccare Dumoulin : La cronometro di Gerusalemme ha già fatto delle differenze importanti nella classifica generale del Giro d’Italia 2018. Tom Dumoulin ha dominato tra le strade di Gerusalemme e ha rifilato 37” di distacco a Froome, 50” ad Aru, 33” a Pinot, 56” ad Angel Lopez. L’olandese è volato lungo i 9,7 chilometri che hanno aperto la Corsa Rosa, ha subito indossato il simbolo del primato e ha dato un segnale importante a ...

Lo straordinario spettacolo delle nubi lenticolari : ecco come gli Alieni sono tornati Sull’Etna [GALLERY] : 1/9 Foto Massimiliano Pedi da Reggio Calabria ...

Maltempo : recuperato gruppo di arcieri Sull’Etna : Oggi pomeriggio all’Etna si è svolto, con esito positivo, un intervento di recupero di un gruppo della FItarco rimasto bloccato a causa del Maltempo. Sono state recuperate sei persone che facevano parte di un gruppo più numeroso della Fitarco, che si era radunato nel comune di Adrano, in località Bosco Allegra, per una gara Inter-regionale di Tiro con l’arco. Intorno alle 14, al peggiorare delle condizioni meteo, che ...