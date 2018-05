Studente prende a pugni in faccia un professore perché lo ha sgridato

Blastingnews

: Studente prende a pugni il prof e gli rompe il naso. L'aggressione in una scuola nel centro di Avellino - HuffPostItalia : Studente prende a pugni il prof e gli rompe il naso. L'aggressione in una scuola nel centro di Avellino - Libellula51 : RT @rotanicolas: #Avellino, studente rimproverato prende a schiaffi (pugni?) professore, poi rientra in classe come se nulla fosse. #Bologn… - bixarch : RT @rotanicolas: #Avellino, studente rimproverato prende a schiaffi (pugni?) professore, poi rientra in classe come se nulla fosse. #Bologn… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Una notizia sconvolgente ancora dalla scuola, quella di un giovane cheinilche ha "osato" rimproverarlo davanti a tutti. Si tratta solo di uno degli avvenimenti in cui il, incaricato non solo di istruire gli alunni ma anche di contribuire all'insegnamento della loro educazione, diventa vittima di bullismo ed aggressività da parte dei ragazzi dai quali dovrebbe ricevere rispetto. Un argomento sempre più attuale e che continua a creare scompiglio non solo sul web, ma all'interno di ogni comunità. Una storia che ha subito fatto il giro del paese, quella di Avellino, e che ha sin da subito qualche piccola variazione, forse per far comre la pesantezza di quel gesto, oppure per una non chiara ricezione delle informazioni. C'è chi parla di un pugno che il giovane avrebbe scagliato dritto al volto del, mentre altri parlano di un ...