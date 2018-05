Stress per il 90% degli italiani | c’è anche quello da tecnologia

Stress - compagno di vita per 9 italiani su 10 : quali sono i campanelli d’allarme? : Quasi 9 italiani su 10 soffrono di disturbi legati allo Stress. È quanto emerge da una ricerca[1] sulla relazione tra gli stili di vita e lo Stress, promossa da Assosalute (Associazione Nazionale farmaci di automedicazione che fa parte di Federchimica). Stanchezza, irritabilità, ansia, mal di testa, digestione lenta, bruciori di stomaco, insonnia, tensioni muscolari. A volte herpes sulle labbra e addirittura cuore «impazzito». E ancora: calano ...

Grecia - le quattro principali banche superano gli Stress test : Teleborsa, - Le quattro maggiori banche greche hanno superato gli stress test della Banca Centrale Europea. Nello scenario avverso , fa sapere il Meccanismo unico di risoluzione di Francoforte, la ...

Salute : lo Stress fa diventare davvero i capelli grigi - scoperto il meccanismo : Uno studio della University of Alabama di Birmingham, pubblicato su Plos Biology, ha rilevato che lo stress (una malattia o uno shock) induce il sistema immunitario da attivare una risposta difensiva e innesca anche cambiamenti nelle cellule dei follicoli piliferi che producono il colore: sarebbe tale meccanismo a fare diventare i capelli argentati o grigi. Gli esperti hanno scoperto l’esistenza di un legame tra i geni che controllano il ...

Rimini - cannabis in ufficio come anti Stress per i dipendenti : Rimini, cannabis in ufficio come anti stress per i dipendentiUn'azienda mette a disposizione dei suoi lavoratori tisane, biscotti alla marijuana e profumi per l'ambiente al cannabidiolo, una sostanza legalePassare troppe ore davanti al computer comporta stress e stanchezza, sintomi che se sottovalutati possono addirittura portare alla depressione. Un’azienda di Rimini ha deciso allora di aiutare i dipendenti a combattere ...

Salute - non solo antiStress : meditazione e mindfulness vere medicine per il cervello : Combattere lo stress giova anche alla Salute, riducendo il rischio di demenza: attività come meditazione e mindfulness infatti giocano un ruolo positivo anche contro un rischio futuro di deterioramento cognitivo. Gli scienziati hanno infatti osservato come un sottile filo lega queste condizioni. La ricerca ha coinvolto 30 mila persone osservando come chi soffriva di ansia da moderata a grave a metà della vita, aveva più probabilità di sviluppare ...

Bce aumenta contributi vigilanza per banche europee. Pesano Brexit e Stress test : La Bce ha aumentato i contributi di vigilanza che dovranno essere versati dalle banche europee nel corso di quest'anno da 425 a 474 milioni di euro.

Come sopravvivere in un ufficio di iper Stressati : Avete probabilmente ben presente la sensazione: lavorare fianco a fianco con colleghi o superiori stressati, in ansia, sotto pressione e irritabili, è terribile. Ammesso che qualcuno avesse dei dubbi, oggi arriva una conferma: lo stress è contagioso tanto quanto un virus. Secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università di Calgary, infatti, circondarsi di persone stressate, nervose e agitate può avere un impatto negativo ...

Stress - in aumento con il caldo estivo/ Tutta colpa del cortisolo : consigli per combattere l'affaticamento : Stress, aumenta con il caldo: colpa di un ormone. Il cortisolo tende a crescere nei mesi più caldi: lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Scienze Mediche di Poznan(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:40:00 GMT)

Stress - IN AUMENTO CON IL CALDO ESTIVO/ Cosa fare per non far innalzare il livello del cortisolo : STRESS, aumenta con il CALDO: colpa di un ormone. Il cortisolo tende a crescere nei mesi più caldi: lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Scienze Mediche di Poznan(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:51:00 GMT)

Stacanovismo sul lavoro - ecco il decalogo per alleggerire lo Stress : E a risentirne è la salute: lo conferma anche la scienza che con una ricerca pubblicata sulla rivista Lancet e ripresa dalla CBS, stabilisce che lavorare più di 55 ore alla settimana accresce il ...

Rimini - cannabis in ufficio come anti Stress per i dipendenti : Rimini, cannabis in ufficio come anti stress per i dipendenti Un’azienda mette a disposizione dei suoi lavoratori tisane, biscotti alla marijuana e profumi per l’ambiente al cannabidiolo, una sostanza legale Continua a leggere

Rimini - cannabis in ufficio come anti Stress per i dipendenti : Passare troppe ore davanti al computer comporta stress e stanchezza, sintomi che se sottovalutati possono addirittura portare alla depressione. Un'azienda di Rimini ha deciso allora di aiutare i ...

Quando lo stacanovismo nuoce alla salute? ecco il decalogo per alleggerire lo Stress : E a risentirne è la salute: lo conferma anche la scienza che con una ricerca pubblicata sulla rivista Lancet e ripresa dalla CBS, stabilisce che lavorare più di 55 ore alla settimana accresce il ...

Rimini - cannabis light in ufficio : «Anti Stress per i nostri dipendenti» : Rimini - cannabis light in ufficio per rendere meno stressanti le giornate davanti al pc. È l'idea venuta a Giacomo Arcano, fondatore classe 1985 della Black marketing guru di Rimini, per fare in modo ...