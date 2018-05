Streetstyle | star e influencer indossano i jeans di stagione

d.repubblica

: Sui red carpet ma anche nello streetstyle, l'acconciatura preferita dalle trendsetter: - TakaraHairdress : Sui red carpet ma anche nello streetstyle, l'acconciatura preferita dalle trendsetter: -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Come si porta il denim secondo gli ultimi trend? Dagli scatti street style realizzati in occasione delle sfilate di tutto il mondo abbiamo scoperto che quello che va di più è il total look, in tinta chiara oppure scura. Il giubbotto disi sceglie sia con il pelo che senza. 3 i modelli di pantaloni su cui puntare: il ...