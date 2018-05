Strage di Bologna | Ciavardini non risponde in aula | sarà indagato per reticenza

Strage Bologna - ex Nar Ciavardini : "Io 86esima vittima" : "Sono l'86esima vittima". Lo ha detto l'ex Nar Luigi Ciavardini, condannato in via definitiva insieme a Valerio Fioravanti e Francesca Mambro come esecutore della Strage alla stazione ferroviaria di ...

Strage Bologna - ex Nar : sono 86ma vittima : 14.00 "sono l'86esima vittima". Lo ha detto Luigi Ciavardini, l'ex Nar condannato a 30 anni come esecutore della Strage del 2 agosto '80 con Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, incontrando la vicepresidente dell'Associazione dei familiari delle vittime, Anna Pizzirani. "Chiunque sia stato, è una m...d'uomo", ha detto Ciavardini. E Pizzirani ha risposto: "Se lo sta dicendo da solo". Al tribunale di Bologna, Ciavardini, è testimone ...

Strage Bologna : Ciavardini in Tribunale : ANSA, - Bologna, 9 MAG - A 38 anni dalla bomba alla stazione e 11 anni dopo la sentenza della Cassazione che lo ha riconosciuto come uno dei responsabili dell'attentato, Luigi Ciavardini è entrato ...

Strage di Bologna - i giudici escludono Carlos dai testi : la “pista palestinese” resta fuori dal processo a Cavallini : Niente “pista palestinese” nell’ultimo processo sulla Strage di Bologna. Lo hanno deciso i giudici della corte d’Assise del capoluogo emiliano, escludendo i testimoni indicati dalla difesa di Gilberto Cavallini, l’ex Nar accusato a 38 anni di distanza di concorso nella Strage del 2 agosto 1980. Per sostenere l’ipotesi alternativa della verità giudiziaria, i legali dell’ex estremista nero volevano ascoltare ...

Strage di Bologna - i pm : “Responsabilità di Cavallini da lettura di sentenze irrevocabili. Aveva ruolo apicale nei Nar” : A 38 anni dalla Strage di Bologna è iniziato un nuovo processo per la Strage di Bologna in cui è imputato l’ex Nar Gilberto Cavallini. La responsabilità attribuita di concorso si ricava dalla “lettura combinata delle sentenze irrevocabili” emesse nei suoi confronti per altri delitti e nei confronti dei suoi presunti complici, Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini per l’attentato del 2 agosto del 1980. ...

Strage Bologna - Bolognesi : “Passo avanti per la verità. Sempre che la si voglia trovare davvero” : “Il nostro stato d’animo è positivo perché c’è la possibilità di fare un passo avanti per la verità. Qui però bisogna vedere se la verità si vuole o meno, non tanto per questo processo ma per altre situazioni”. A parlare è Paolo Bolognesi, deputato uscente e presidente dell’associazione delle vittime della Strage del 2 Agosto, all’ingresso del Tribunale di Bologna, dove oggi comincia il processo a Gilberto ...

Strage Bologna - via a processo Cavallini : ANSA, - Bologna, 20 MAR - A quasi 38 anni dal più grave attentato italiano del dopoguerra, prende il via un nuovo processo sull'esplosione alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, 85 morti e 200 ...