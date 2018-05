Stop di 20 giorni a ' Rayan Pizza e Kebab'

Roma-Liverpool - Stop alcol per 3 giorni : Roma, 28 apr. (AdnKronos) - stop al consumo e alla vendita di alcol a Roma per tre giorni: il divieto, emesso dalla Prefettura in vista del match di ritorno di Champions Roma-Liverpool sarà in vigore nelle zone limitrofe allo stadio Olimpico e in tutto il Centro storico, così come nell’area di via C

Roma-Liverpool - Stop alcol per 3 giorni : stop al consumo e alla vendita di alcol a Roma per tre giorni : il divieto, emesso dalla Prefettura in vista del match di ritorno di Champions Roma-Liverpool sarà in vigore nelle zone limitrofe allo ...

Roma-Liverpool - Stop alcol per 3 giorni : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – stop al consumo e alla vendita di alcol a Roma per tre giorni: il divieto, emesso dalla Prefettura in vista del match di ritorno di Champions Roma-Liverpool sarà in vigore nelle zone limitrofe allo stadio Olimpico e in tutto il Centro storico, così come nell’area di via Cavour, del Colosseo, piazzale Flaminio e piazza delle Canestre. Lo stop scatterà dalle 19 del 1° maggio alle 7 del 3 maggio. Lo rende ...

Roma-Liverpool - tre giorni di Stop all'alcol in centro : Tre giorni di stop al consumo di alcol nelle strade del centro storico di Roma e nella zona attorno allo stadio Olimpico. Questa una delle misure di sicurezza più severe che dovrebbe essere varata in ...

Stop agli aumenti delle tariffe dopo il passaggio ai 30 giorni : gli operatori ci ripensano : La scorsa settimana l’Antitrust ha sospeso in via cautelare gli aumenti del canone imposti dagli operatori di telefonia mobile e …

Bollette a 28 giorni - l'Antitrust : Stop agli aumenti nelle fatture mensili : L'Autorità interviene con misure cautelari per sospendere i rincari delle Bollette del telefono nel passaggio dal sistema a 28 giorni a quello mensile

Bollette a 28 giorni - l’Antitrust : Stop agli aumenti nelle fatture mensili : stop agli aumenti nelle Bollette del telefono per il passaggio dalla fatturazione a 28 giorni a quella mensile. È questo il diktat dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha adottato “misure cautelari” all’interno dell’indagine avviata lo scorso febbrario sulle azioni di Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre dopo il ripristino della fatturazione mensile da aprile. L’istruttoria mira ad ...

Bollette telefoniche - Antitrust sospende aumenti/ “Misura cautelare” dopo Stop fatturazione a 28 giorni : Bollette telefoniche, Antitrust sospende aumenti: nuovo intervento dell'Autorità dopo il sospetto di accordi tra operatori in seguito allo stop della fatturazione a 28 giorni.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:55:00 GMT)

Antitrust intima agli operatori Stop a bollette telefoniche a 28 giorni : Al via alle misure cautelari dell' Antitrust per la vicenda delle bollette telefoniche a 28 giorni. L'Authority 'ha adottato misure cautelari urgenti intimando agli operatori Tim , Vodafone , Fastweb ...

Bollette a 28 giorni - Stop aumenti "coordinati" sulle tariffe telefoniche : La decisione dell'Antitrust, il Garante ha intimato agli operatori di "definire la propria offerta in modo autonomo".

Bollette telefoniche - l’Antitrust sospende gli aumenti delle compagnie dopo lo Stop della fatturazione a 28 giorni : L’Antitrust ha stabilito la “sospensione cautelare” dei rincari delle Bollette telefoniche decisi dagli operatori dopo l’introduzione dell’obbligo della fatturazione mensile, al posto che ogni 28 giorni. Una decisione che arriva dopo l’istruttoria avviata a febbraio per verificare l’esistenza di un’intesa fra Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, con la quale, tramite Asstel, coordinare la propria ...

Roma - problemi cardiaci per Nura : Stop di 30 giorni : Sarà costretto a fermarsi per trenta giorni Abdullahi Nura, giovane calciatore di proprietà della Roma ma in prestito al Perugia in Serie B. Uno dei talenti più brillanti della società giallorossa, ...

Esami al cuore : Stop di 30 giorni per Nura : Il difensore della Roma in prestito al Perugia, Abdullahi Nura, è stato sottoposto mercoledì scorso a controlli cardiologici programmati dai quali sono emersi reperti che hanno reso necessario un ...

Esami cardiologici per Mura : Stop di 30 giorni : Abdullahi Nura e' stato sottoposto lo scorso 28 febbraio 'a controlli cardiologici programmati dai quali sono emersi reperti che hanno reso necessario un periodo di riposo dall'attivita' sportiva di ...