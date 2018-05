Stop agli sbarchi di immigrati Salvini strappa l'ok a Di Maio C'è l'ipotesi flat tax 'ammorbidita' : "Le elezioni a luglio sono scongiurate. Ormai l'accordo c'è", spiega ad Affaritaliani.it una fonte leghista ai massimi livelli dopo il primo giorno di tavolo programmatica tra Carroccio e pentastellati. I due partiti hanno chiesto tempo al Quirinale fino a domenica Segui su affaritaliani.it

Con lo Stop agli investimenti l'Italia ora rischia 27 miliardi : Al centro dell'incontro c'è la firma dell'intesa con cui Invitalia, un carrozzone di stato controllato al 100 per cento dal ministero dell'Economia, mette a disposizione di due banche iraniane , Bank ...

Stop multe guinzaglio - protesta a Firenze : ANSA, - Firenze, 05 MAG - Presidio di protesta con decine di cani, insieme ai loro padroni, oggi in piazza D'Azeglio a Firenze. La manifestazione è stato promossa contro le "numerose multe", è stato ...

Lo stallo politico pesa sul Def : partiti con poche idee e confuse - l'intesa c'è solo sullo Stop agli aumenti Iva : Su una sola cosa sono tutti d'accordo, fermare a ogni costo gli aumenti Iva per 12 miliardi, previsti se nulla cambia a partire dal 2019. Su tutto il resto, ora che il Def è arrivato in Parlamento, i partiti non solo non hanno intese ma nemmeno troppo le idee chiare visto che, ripetono deputati e senatori, nessuno ancora sa se si appresta a scrivere una risoluzione da maggioranza o da opposizione.E il rischio che si sta materializzando in ...

I supermercati inglesi dicono Stop agli imballaggi in plastica - tutto riciclabile : I supermercati inglesi dicono stop agli imballaggi in plastica, tutto riciclabile La svolta nella grande distribuzione britannica che ha aderito alla campagna contro l’inquinamento promettendo di ridurre e trasformare completamente il packaging.Continua a leggere La svolta nella grande distribuzione britannica che ha aderito alla campagna contro l’inquinamento promettendo di ridurre e trasformare completamente il packaging.Continua ...

I supermercati inglesi dicono Stop agli imballaggi in plastica - tutto riciclabile : La svolta nella grande distribuzione britannica che ha aderito alla campagna contro l'inquinamento promettendo di ridurre e trasformare completamente il packaging.Continua a leggere

Spagna - a Palma Stop agli appartamenti affittati ai turisti - : Il provvedimento sarà approvato giovedì 26 aprile ed entrerà in vigore a luglio. Punta a regolamentare un mercato che negli ultimi hanni ha fatto impennare il costo delle abitazioni nel capoluogo ...

In vendita il terzo blocco di biglietti per VascoNonStopLive 2018 - tutti i dettagli dell’ultima tranche : Il terzo blocco di biglietti per VascoNonStop Live 2018 è finalmente in vendita. I fan attendevano da qualche settimana l'apertura delle prevendite dell'ultima occasione per ottenere un tagliando d'ingresso per il tour che il Blasco terrà nelle grandi arene, ma l'attesa è finalmente finita. I tagliandi saranno disponibili a partire dalle 10 del 26 aprile, e sarà questa l'ultima possibilità di accedere alle prevendite dal momento che sarà ...

Stop agli stipendi in contanti ma non per i domestici : ecco come tutelarsi : stipendio e busta paga, dal 1 luglio cambiano le regole: Stop ai pagamenti in contanti, arriva la tracciabilità. Si ma non per tutti. Restano, infatti, esclusi dal provvedimento i lavoratori domestici, che quindi potranno ancora essere retribuiti con moneta contante. Privilegio o svantaggio? Facciamo chiarezza.La misura, contenuta nella Legge di Stabilità 2018, nasce con il lodevole intento di contrastare l'odioso fenomeno, ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : Stop agli aumenti : Sulla rete carburanti nazionale non si segnalano oggi interventi sui Prezzi raccomandati delle compagnie. Sul territorio, Prezzi praticati in salita. Secondo l’elaborazione di ‘Quotidiano Energia’ dell’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,581 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,581 a 1,603 euro/litro (no-logo a 1,554). Il prezzo medio ...

Atac - spiraglio dal Ministero : possibile congelare lo Stop : Se ci fosse un comignolo sopra la sede della Motorizzazione, la fumata non sarebbe bianca, ma grigio-chiara. Ed è già qualcosa. Dopo 48 ore di riunioni riservate quanto concitate, dal Campidoglio ieri ...

Cagliari-Udinese 2-1 - balzo salvezza. Sorride il Genoa - crollo Crotone. L’Atalanta Stoppa l’Inter : Cagliari-Udinese 2-1- Il Cagliari batte 2-1 l’Udinese e vola a +5 dalla zona retrocessione, complice il passo falso del Crotone contro il Genoa. Tremano i rossoblù nei primi minuti, poi Pavoletti e Ceppitelli fanno esplodere la Sardegna Arena. Nona sconfitta consecutiva per Massimo Oddo e l’Udinese. La sensazione è che il turno infrasettimanale a Napoli […] L'articolo Cagliari-Udinese 2-1, balzo salvezza. Sorride il Genoa, ...

Cagliari-Udinese 2-1 - balzo salvezza. Sorride il Genoa - crollo Crotone. L’Atalanta Stoppa l’Inter : Cagliari-Udinese 2-1- Il Cagliari batte 2-1 l’Udinese e vola a +5 dalla zona retrocessione, complice il passo falso del Crotone contro il Genoa. Tremano i rossoblù nei primi minuti, poi Pavoletti e Ceppitelli fanno esplodere la Sardegna Arena. Nona sconfitta consecutiva per Massimo Oddo e l’Udinese. La sensazione è che il turno infrasettimanale a Napoli […] L'articolo Cagliari-Udinese 2-1, balzo salvezza. Sorride il Genoa, ...

Siria - Francia e Gran Bretagna vogliono intervenire militarmente - Stop dagli USA Video : Da alcuni giorni si sta molto parlando di un attacco chimico avvenuto in Siria [Video], precisamente a Douma. Secondo quanto sostengono diversi opinionisti ed analisti, è alquanto probabile che il responsabile di tale attacco sia stato l'attuale governo di Bashar al-Assad ma c'è anche da segnalare che ancora non si hanno prove certe di ciò. Francia e Inghilterra pronte alla guerra, dietrofront degli Stati Uniti La notizia dell'ipotizzato ...