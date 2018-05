Stoian | “con la Lazio gara dell’anno e lo Scida ci aiuterà”

calcioweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) “La squadra tra ieri e oggi ha fatto buoni allenamenti, provando a seguire il mister in vista di una sfida fondamentale per noi. Laha fatto più di 100 gol e dobbiamo prepararci al meglio sapendo che potrebbe essere la partita dell’anno”. Sono le parole del centrocampista del Crotone Adriana tre giorni dalla delicata sfida con la, fondamentale per gli obiettivi di entrambe le squadre. “C’è stato un momento che eravamo vicini alla B, adesso però possiamo salvarci e questo è un orgoglio per noi -sottolinea Stoia-. Speriamo di toglierci una grandissima soddisfazione domenica. Loè da sempre il nostro fortino, il pubblico ci dà sempre una mano, e dovremo essere bravi a sfruttare il nostro dodicesimo uomo per ottenere il risultato che ci serve”. (AdnKronos) L'articolo: “con ladell’anno e loci ...