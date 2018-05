Stefano De Martino fidanzato con Gilda D' Ambrosio? La vita privata attuale del ballerino

gossippiu

: Stefano de Martino per Avon - avonmylife : Stefano de Martino per Avon -

(Di giovedì 10 maggio 2018)Desi èconD'? Il gossip è riesploso su questa presunta coppia, ammesso e non concesso che si sia mai spento: da mesi ormai si parla di una storia d'amore fra i due, pure se non sono mancati gossip intermedi e per esempio ci siamo ritrovati a rispondere ancora una volta alla domanda sul rapporto trae Elena D'Amario, ma la costante rimane: è o non è la fidanzata di? Continuano a frequentarsi e a sentirsi costantemente, neanche la lontananza dovuta all'Isola dei famosi è riuscita a dividerli. E così, tra le Chicche di Gossip sull'ultimo numero del settimanale Chi, si legge chiaro e tondo chesi frequentano di nuovo e che si sono riavvicinati; noi, però, ci domandiamo se mai si siano allontanati per poi parlare di riavvicinamento. Magari adesso hanno la possibilità di vedersi, e non soltanto sentirsi come ...