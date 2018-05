Stato Maggiore della Difesa e Banco Farmaceutico firmano accordo per portare farmaci nei

meteoweb.eu

: #4maggio #157anni di #EsercitoItaliano il Capo di Stato Maggiore dell’@Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvato… - Esercito : #4maggio #157anni di #EsercitoItaliano il Capo di Stato Maggiore dell’@Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvato… - Vooriden : @il_Maggiore ?? deve essere stato devastante. - dany_white70 : RT @SM_Difesa: Il #GenGraziano ai militari della TFA #KUWAIT 'Sono orgoglioso delle donne e degli uomini schierati in una delle aree del mo… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Il Comando Operativo di Vertice Interforze, l’Ordinariato Militare, la FondazioneONLUS lavoreranno insieme per, nelle aree di crisi dove operano le Forze Armate italiane,per le fasce indigenti delle popolazioni locali. La povertà sanitaria è una piaga che affligge tutti i paesi, ma è soprattutto, in quelle zone del mondo martoriate da guerre e crisi, un’emergenza gravissima, di cui i nostri militari sono, sempre più spesso, impotenti testimoni. Da questa consapevolezza nasce l’di collaborazione in attività finalizzate al supporto umanitario in campo sanitario a favore di persone in condizioni di svantaggio socio-economico nei Teatri Operativi: si tratta di un progetto per fornire gratuitamentealle popolazioni che vivono in condizione di povertà nelle aree di crisi dove le Forze Armate italiane operano quotidianamente per garantire la ...