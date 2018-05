Stanchi di aspettare Red Dead Redemption 2? Wild West Online esce oggi dall' accesso

eurogamer

: @matteosalvinimi dai Matteo convinci Berlusconi, siamo stanchi di aspettare, un governo 'neutrale' è inutile. Allea… - _8808540179111 : @matteosalvinimi dai Matteo convinci Berlusconi, siamo stanchi di aspettare, un governo 'neutrale' è inutile. Allea… - Federikyna : #AdiosFavoloso che dice: “Voglio stare un’altra settimana, meglio che qualcuno si stanchi di aspettare.” Mi auguro… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Red2 è recentemente tornato alla ribalta con un nuovo trailer, che ha avuto il prevedibile risultato di alimentare esponenzialmente l'hype dei fan per uno dei titoli più attesi del 2018, che uscirà però soltanto nell'autunno di quest'anno.Per placare la vostra voglia dipotrebbe essere utile dare un'occhiata a, l'MMO open world che in passato era stato scambiato proprio per Red2 e che, finalmente,anticipato di Steam per affrontare una pubblicazione vera e propria sulla piattaforma. Come riporta Videogamer.com, per l'occasione gli sviluppatori hanno pubblicatoun imponente aggiornamento che introduce tante novità al gioco, come ad esempio la Guerra Territoriale delle Fazioni.Potremo partecipare alla Guerra selezionando una delle due fazioni che si contendono il territorio di Willwood Country, oppure ...