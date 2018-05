Spotify sta testando una nuova playlist personalizzata con le canzoni preferite degli

Ghali - Sfera Ebbasta e Charlie Charles : per la prima volta un brano italiano nella Top 50 globale di Spotify : Peace & love è stata infatti la canzone italiana con più streaming su Spotify in 24 ore: è stata riprodotta oltre un milione e seicentomila volte in un giorno. Inoltre ed è questo il dato più ...

Spotify non demorde e continua a conquistare nuovi utenti ogni mese : Spotify ha da poco annunciato ai suoi investitori i risultati finanziari del suo Q1 2018. Scopriamo assieme l'andamento della società! L'articolo Spotify non demorde e continua a conquistare nuovi utenti ogni mese proviene da TuttoAndroid.

Instagram annuncia nuove funzionalità : videochiamata - integrazione con Spotify - Go pro e altro : Instagram annuncia nuove funzionalità in arrivo con il prossimo aggiornamento: saranno disponibili le video-chiamate, ci sarà l’integrazione nativa con app di terzi, nuovi effetti videocamera AR e la pagina Esplora viene migliorata.Durante la conferenza annuale degli sviluppatori di Facebook, sono state annunciate una serie di novità che riguardano Instagram, e che saranno implementate nel prossimo o nei prossimi aggiornamenti.Instagram ...

Spotify testa un filtro per contenuti espliciti anche per i piani famiglia : Spotify sta testando un filtro per i contenuti espliciti anche per gli abbonamenti famiglia: ecco come il colosso dello streaming musicale cerca di convincere i genitori. L'articolo Spotify testa un filtro per contenuti espliciti anche per i piani famiglia proviene da TuttoAndroid.

I Viito sono coinquilini fuori sede alla conquista di Spotify : Insieme, sono entrati in punta di piedi nel mondo discografico ottenendo un contratto con la Sugar, l'etichetta di Caterina Caselli. Con un approccio alla musica sincero e un linguaggio in linea con ...

Spotify Free : novità in vista per la versione mobile : La società svedese, che si è appena quotata in borsa , starebbe per annunciare alcune novità per Spotify Free , la versione gratuita , con pubblicità, del servizio di streaming musicale più famoso al Mondo. In particolare le novità riguarderebbero la versione mobile che potrebbe vedere alcune nuove funzioni così da contrastare la concorrenza , come quella di Apple ...

Spotify Premium scontato per gli utenti PlayStation Plus : Al fine di beneficiare della promozione sarà necessario sottoscrivere l'abbonamento alla piattaforma di streaming musicale attraverso l'applicazione dedicata presente in PlayStation Music. Lo sconto ...

PlayStation Plus : per gli utenti uno sconto esclusivo per l'abbonamento mensile di Spotify : Con un comunicato ufficiale Sony ha presentato l'iniziativa "Power Up Your Music con PlayStation Plus", che permette agli utenti del servizio di godere di uno sconto per uno speciale abbonamento Spotify Premium. Da oggi e fino al 10 ottobre 2018 gli abbonati al PlayStation Plus potranno sottoscrivere questo speciale abbonamento premium alla piattaforma con uno sconto del 10%.Per beneficiare della promozione sarà necessario sottoscrivere ...

PlayStation Plus garantisce il 10% di sconto su Spotify Premium : I giocatori su PS4 possono riprodurre in streaming qualsiasi brano, album o playlist, incluse playlist accuratamente selezionate dedicate al gaming, in background mentre utilizzano i propri giochi ...

Spotify supera la tempesta hi-tech - vale quasi 30 miliardi di dollari : Spotify, spezzando giorni di suspense per l’Ipo più attesa dell’anno, è sbarcata al New York Stock Exchange sotto il simbolo Spot verso le 12,45 americane all’insegna dell’ottimismo....

Spotify debutta a Wall street e sfida la tempesta dell'hi-tech : E' atteso per oggi il debutto a Wall street di Spotify , leader della musica in streaming, che ha chiuso il 2017 con 159 milioni di utenti attivi al mese e 71 milioni di utenti premium. La società non ...

Spotify sta salvando l'industria musicale - ma sta uccidendo la musica : Dunque, le etichette indipendenti, come la Touch and Go o la Dischord, completamente slegate da accordi con major che traccino una via preferenziale nel mondo dello streaming musicale, restano in ...

Spotify debutta a Wall Street in piena tempesta hi-tech : un’azione potrebbe valere oltre 137 dollari : In piena tempesta hi-tech per il caso Facebook la musica in streaming sbarca a Waal Street: il colosso svedese Spotify debutta oggi sul floor della Borsa di New York, lanciando una nuova sfida alla rivale Apple Music. Il tutto in un momento molto difficile per i titoli tecnologici, reduci da giornate critiche sui mercati dopo lo scandalo sulla raccolta dei dati di Facebook. La casa guidata da Daniel Ek sarà quotata al New York Stock Exchange ...

Spotify prepara la strada per gli speaker intelligenti testando la ricerca vocale : Spotify sta attualmente testando con un gruppo ristretto di utenti, una nuova funzione di ricerca vocale che apre la strada al supporto per i nuovi speaker intelligenti, mercato nel quale potrebbe perfino debuttare. L'articolo Spotify prepara la strada per gli speaker intelligenti testando la ricerca vocale proviene da TuttoAndroid.