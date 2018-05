Spazio | Sardinia Deep Space Antenna | l’esplorazione interplanetaria made in Sardegna

Battiston - Asi - : Sardinia Deep Space Antenna - Spazio per Italia : Roma, , askanews, - "L'inaugurazione del servizio di Deep Space network fatto con il radiotelescopio della Sardegna SRT, che qui in Asi abbiamo chiamato SDSA- Sardinia Deep Space Antenna è un'altra ...

Spazio : col Sardinia Deep Space Antenna “la Sardegna si mette al centro di una rete mondiale” : Il Sardinia Deep Space Antenna , l’ Antenna sperimentata nei mesi scorsi, è stata inaugurata oggi a San Basilio, 40 chilometri da Cagliari: si entra quindi in un gruppo ristretto, coordinato dalla Nasa, per le missioni verso le nuove frontiere dello Spazio , anche preposto alla tutela e alla sicurezza del traffico dei satelliti. Presenti alla cerimonia di inaugurazione Roberto Battiston, direttore generale dell’Agenzia Spaziale ...

Spazio : il Sardinia Radio Telescope entra nella rete servizi per le sonde interplanetarie : Firmato questa mattina un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Cagliari e l’Agenzia Spaziale Italiana: la firma è stata apposta dal Rettore Maria Del Zompo e dal Presidente ASI Roberto Battiston nell’Aula magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura in via Marengo a Cagliari, durante un seminario sul Sardinia Deep Space Antenna, che domani dal Sardinia Radio Telescope (SRT, nel sito di San Basilio) darà avvio alle ...

Spazio : un’autostrada digitale per il Sardinia Radio Telescope : Un’autostrada digitale per il Sardinia Radio Telescope. I dati della più moderna e tecnologica antenna parabolica d’Europa, realizzata dall’Istituto nazionale di astrofisica in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana, potranno essere a disposizione in tempo reale per la comunità mondiale dell’astrofisica. Grazie al nuovo collegamento in fibra ottica di 107 km, finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna, e all’altissima capacità ...