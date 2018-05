Spazio | il satellite Sentinel-3B cattura il tramonto sull’Antartide

Spazio - lanciato con successo il satellite Esa Sentinel-3b : Plesetsk , askanews, - Con un lancio perfetto dal Cosmodromo di Plesetsk, in Russia, un razzo Rockot ha messo in orbita per l'Esa, l'Agenzia spaziale europea, il satellite Sentinel-3b, costruito da ...

Spazio - Copernicus : pronto al lancio il satellite Sentinel-3B : Il satellite del programma europeo Copernicus per l’osservazione e il monitoraggio della Terra, Sentinel-3B, è pronto a raggiungere il suo gemello già in orbita da due anni. Il liftoff della sentinella è in programma domani, 25 aprile, dal cosmodromo russo di Plesetsk, alle 19:57 ora italiana. Completando la costellazione della prima serie di missioni Sentinel, il lancio di Sentinel-B rappresenta una importante pietra miliare per il ...

Spazio - Copernicus : pronto al lancio il satellite Sentinel-3B : Roma, 24 apr. , askanews, Sentinel-3B, satellite del programma europeo Copernicus per l'osservazione e il monitoraggio della Terra, è pronto a raggiungere il suo gemello già in orbita da due anni. Il ...

Spazio : lanciato il satellite Tess della NASA - è il nuovo “cacciatore di pianeti” : lanciato con successo a bordo del Falcon 9 di SpaceX il nuovo satellite della NASA Tess (Transiting Exoplanet Survey satellite), il “cacciatore di pianeti” da 337 milioni di dollari, considerato l’erede del telescopio Kepler. Il liftoff è avvenuto da Cape Canaveral, in Florida: inizia così la nuova avventura di ricerca di nuovi pianeti simili alla Terra al di fuori del nostro Sistema Solare. Il lancio era stato inizialmente ...

Spazio : rinviato il lancio del satellite NASA Tess : rinviato almeno fino a mercoledì il lancio del satellite NASA Tess (Transiting Exoplanet Survey satellite) dalla base di Cape Canaveral, in Florida: lo ha reso SpaceX, la compagnia di Elon Musk, che avrebbe dovuto lanciare il satellite a bordo di un suo razzo vettore Falcon 9. Tess, considerato l’erede del telescopio Kepler, ribattezzato “cacciatore di pianeti” “è in ottima salute e rimane pronto per il lancio“, ha ...

Spazio : l’India perde il contatto con il satellite GSAT-6A pochi giorni dopo il lancio : l’India ha perso il contatto con GSAT-6A, un satellite per le comunicazioni, pochi giorni dopo il lancio, secondo l’Indian Space Research Organisation (ISRO). Sono in corso tentativi di recupero mentre l’India affronta il secondo possibile fallimento di una missione in meno di un anno. GSAT-6A è stato lanciato da Satish Dhawan Space Centre di Sriharikota, nella costa sudorientale dell’India, il 29 marzo. Inizialmente il satellite si è comportato ...

Spazio : lancio a settembre per il satellite franco-cinese dedicato all’osservazione dell’oceano : Sarà lanciato a settembre a bordo di un razzo Long March 2C,, secondo la China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), un satellite per l’osservazione dell’oceano sviluppato da Cina e Francia. E’ il primo sviluppato congiuntamente da Cina e Francia. Monitorerà il vento e le onde di superficie oceanica e i dati di monitoraggio saranno condivisi dagli scienziati di entrambi i paesi. L'articolo Spazio: lancio a settembre per ...

Spazio : satellite cinese fuori controllo - alcuni pezzi forse sull'Italia : Entrerà nell'atmosfera il giorno di Pasqua. Secondo i tecnici del Cnr, alcuni frammenti potrebbero cadere nel sud Italia, la percentuale è dello 0,2%, ma esiste -

Spazio e terremoti : la Cina lancia satellite per rilevazioni elettromagnetiche : La Cina ha lanciato in orbita un satellite in grado di monitorare le radiazioni elettromagnetiche, generate dal movimento della crosta terrestre, utili per monitorare i terremoti. Il satellite rimarrà in orbita cinque anni e ed è in grado di registrare scosse di magnitudo superiore a 6. Il satellite fornisce quindi un nuovo approccio per la ricerca in campo sismico. L'articolo Spazio e terremoti: la Cina lancia satellite per rilevazioni ...

L’Italia dallo Spazio come non l’avete mai vista grazie al satellite Sentinel-3A [FOTO] : Il satellite Sentinel-3A ha a bordo una serie di sensori all’avanguardia che forniscono informazioni preziose per monitorare il pianeta che cambia, ma questa immagine è stata acquisita con la fotocamera per gli oceani e per la terraferma. Con una impronta a terra di 2.700 km, questo strumento fornisce immagini che possono includere diverse nazioni. Da est ad ovest, l’immagine comprende le isole della Corsica e della Sardegna nel Mar ...