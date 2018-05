Spagna | Ferrari pronta a sfruttare ogni opportunità

Formula 1 - GP Spagna 2018 : la Ferrari sposta gli specchietti sull'Halo : A Barcellona, dove domenica è in programma il quinto GP della stagione, arriva la prima novità importante per la Ferrari . Il team di Maranello, in base a quanto stabilito e reso possibile dal ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “La Ferrari lotta per vincere tutte le gare. Parlare ora di punti persi non ha senso” : Il Circus della Formula Uno torna protagonista nel prossimo weekend a Barcellona (Spagna), per il quinto round del Mondiale 2018. A due settimane dal rocambolesco GP di Azerbaijan, con il successo quasi per caso di Lewis Hamilton ed il quarto posto di Sebastian Vettel che ha consentito al britannico di scavalcare il tedesco della Ferrari in vetta alla classifica piloti, il Cavallino Rampante va in cerca di rivincite, forte anche del primato ...

F1 - GP Spagna 2018 : a Barcellona sarà ancora Ferrari-Mercedes - o la Red Bull saprà alzare la testa? : Dopo le emozioni di Baku, la Formula Uno attraversa tutta l’Europa in direzione occidentale e sbarca a Barcellona per la 48esima edizione del Gran Premio di Spagna. Siamo giunti al quinto appuntamento di una stagione che ci sta regalando sorprese e colpi di scena a ripetizione ma che, con la gara del Montmelò taglierà il primo quarto della sua annata. Un primo bilancio parziale, quindi, si potrà assolutamente sviluppare, tenendo conto che ...

Formula 1 2018 - GP Spagna. La Ferrari è un riferimento per tutti : Ferrari davanti, Mercedes insegue ma non sono attesi sviluppi La Ferrari è la monoposto che in questo inizio di stagione ha dimostrato di essere la vettura migliore scalzando, dopo diverse stagioni, ...

F1 - GP Spagna 2018 : strategie opposte per Ferrari e Mercedes. Gomme modificate al Montmeló : Il Circus della Formula Uno è pronto per esibirsi in occasione del quinto round del Mondiale 2018. Dopo il rocambolesco GP di Azerbaijan, sul tracciato cittadino super veloce di Baku, è il turno del Montmeló (Spagna). Su questo circuito, sede anche dei test invernali, le squadre sono solite modificare sensibilmente le monoposto e chi riesce ad adattarsi alle caratteristiche della pista catalana, spesso, è veloce anche altrove. 4.655 km con tre ...

F1 - GP Spagna 2018 : Ferrari - ora non puoi più sbagliare. Troppe occasioni non capitalizzate - Hamilton non perdona : Dal terzo successo in quattro gare ad un modesto quarto posto con tanto di perdita della leadership della classifica mondiale. In pochi giri il GP di Azerbaijan è diventato amaro per Sebastian Vettel e la Ferrari. L’occasione persa è stata davvero importante, tra la sfortuna e un errore del tedesco, troppo affrettato nel tentare il sorpasso su Valtteri Bottas. Una manovra che a fine gara ha aumentato ancora di più i rimpianti, perché, a ...

Schumacher il mago della pioggia - Alonso l'ultimo successo : i precedenti in Spagna della Ferrari : ... velocissime in condizioni d'asciutto; in terza piazza Michael Schumacher, al suo primo anno in Ferrari e da campione del mondo. L'acqua non ispirava bei ricordi al tedesco, guardando a qualche ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP di Spagna : Schumacher mago della pioggia - l’ultimo sigillo di Alonso in Catalogna : Il grande Circus della F1 fa rotta su Barcellona (Spagna), per il quinto appuntamento del Mondiale 2018. La Ferrari arriva al round catalano in vetta alla graduatoria iridata dei costruttori con 4 punti di vantaggio sulla Mercedes e sono sempre 4 le lunghezze che separano il tedesco Sebastian Vettel da Lewis Hamilton nella classifica generale riservata ai piloti. Si è reduci dal rocambolesco GP di Baku (Azerbaijan) dove la vittoria di Vettel, ...

F1 - GP Spagna 2018 : la Ferrari può vincere al Montmeló? I cinque motivi per centrare l’obiettivo : Dove eravamo rimasti? A quella Safety Car che ha cambiato le sorti del GP di Baku (Azerbaijan), ultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Una corsa nelle mani della Ferrari di Sebastian Vettel, trasformatasi improvvisamente e favorevole ai colori argentati di Lewis Hamilton, trionfatore quasi per caso di una gara dalle mille emozioni. E’ così che ci eravamo lasciati, dall’amarezza di ciò che avrebbe potuto essere ed invece non è ...

F1 - GP Spagna 2018 : riparte la contesa tra Ferrari e Mercedes. In arrivo aggiornamenti importanti : Sono appena 4 i punti di differenza tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel quando il Circus della Formula Uno si accinge a sbarcare sul tracciato del Montmelò a Barcellona per il Gran Premio di Spagna 2018. C’è grande equilibrio nelle posizioni di testa dopo i tanti colpi di scena vissuti in questa prima parte di stagione e, anche sul circuito catalano, si annuncia una nuova intensa battaglia tra Mercedes e Ferrari, con il terzo incomodo ...