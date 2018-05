blogo

: Sorrentino, Servillo, Argentero e Amendola domenica a Che tempo che fa (Anteprima Blogo) - SerieTvserie : Sorrentino, Servillo, Argentero e Amendola domenica a Che tempo che fa (Anteprima Blogo) - GalantoMassimo : RT @tvblogit: Sorrentino, Servillo, Argentero e Amendola domenica a Che tempo che fa (Anteprima Blogo) - Varych4 : Sorrentino, Servillo, Argentero e Amendola domenica a Che tempo che fa (Anteprima Blogo) -

(Di giovedì 10 maggio 2018) E' il fenomeno cinematografico del momento, parliamo del film Loro, in particolare del secondo capitolo uscito giovedì nelle sale italiane. Proprio di questa pellicola, da molti definita un capolavoro, in particolare proprio "il secondo" uscito poche ore fa, si parlerà nella puntata in ondain prima serata su Rai1 di Cheche fa, il talk show più seguito della tv italiana.Fabio Fazio ospiterà in studio proprio il regista di questo lavoro, Paoloinsieme al protagonista della pellicola ovvero l'attore Toni, che interpreta nel film Silvio Berlusconi. Nel corso della puntata diil pubblico di Rai1 potrà vedere anche alcune scene di questo film mai viste in televisione e sul web.prosegui la letturaa Cheche fa () pubblicato su TVBlog.it 10 maggio 2018 22:36.