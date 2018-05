romadailynews

Sono Venere e Giove ad influenzare il clima terrestre:

(Di giovedì 10 maggio 2018)adil– Ci si può anche non credere ai cambiamentitici. Il presidente americano Donald Trump, tra gli scettici più convinti, ne è un esempio non stancandosi di contrastare duramente gli ambientalisti. “Non ciprove concludenti sull’esistenza di un problema di riscaldamento globale d’origine antropica”. Afferma. Ma a sentire i ricercatori dell’Università di Rutgers, New Jersey, il problema c’è. E da almeno 215 milioni di anni. E prescinde anche dalla diretta responsabilità umana. Ad influire sui cambiamenti delsul pianeta Terra, sarebberoche esercitando la loro forza gravitazionale, allungano leggermente l’orbitaogni 405mila anni, in un balletto eseguito rigorosamente dalla Terra da almeno 215 milioni di anni. Un meccanismo collaudato che permetterebbe agli scienziati di datare con ...