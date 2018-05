Sonda Esa Planck vince il Premio Gruber per la cosmologia

Sondaggi elettorali - Lega in continua ascesa e centrodestra sopra il 40% : in calo il M5s : Gli ultimi Sondaggi - realizzati prima che venisse ufficializzata l'ipotesi di governo neutrale o ritorno al voto tra luglio e l'autunno - mostrano l'ascesa continua della Lega e l'aumento dei voti del centrodestra. Regge, seppure con qualche difficoltà, il Pd. In lieve calo il MoVimento 5 Stelle.continua a leggere

Sondaggi - Lega e M5s logorati? No - dopo 2 mesi aumentano i consensi. Sorpresa : Gentiloni il più apprezzato dopo Salvini : I partiti “vincitori” del 4 marzo non sembrano logorati per niente dalle trattative di governo. A due mesi dalle Politiche Lega e M5s non fanno altro che aumentare i loro consensi nei Sondaggi, lasciando il segno meno a tutte le altre forze politiche. Secondo un Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera i numeri del Carroccio sono particolarmente significativi: farebbe un salto di quasi 4 punti, dal 17,4 trovato nelle urne al 21,2. ...

Sondaggio Pagnoncelli : gli elettori grillini vogliono l'intesa con la Lega : 'Si conferma la preferenza per un esecutivo 5 Stelle-Lega , indicato dal 32% degli italiani , in calo di 3 punti rispetto a fine marzo, . A seguire un'alleanza tra 5 Stelle e l'intero centrodestra , ...

Sondaggi - la sorpresa a 50 giorni dal voto : chi scende e chi sale : La confusa fase di stallo che sta caratterizzando le consultazioni non sembra giovare al Movimento 5 Stelle che per la prima volta dopo le elezioni appare in calo nei Sondaggi. Una flessione lieve ma forse significativa quella certificata da una rilevazione Ipsos per il Corriere della Sera. Se il 28 marzo, a più di tre settimane dal voto, il M5s veniva accreditato del 33,9% dei consensi (contro il 32,7 raccolto alla Camera alle politiche del 4 ...

Ultimi Sondaggi elettorali politici : ripresa PD - leggero calo del M5S Video : Il mese di marzo è ormai in archivio e l’istituto Index Research ha pubblicato gli Ultimi sondaggi politici. Quello che emerge è una sorta di stallo al vertice, dove si segnala un lieve calo nelle intenzioni di voto [Video] da parte del Movimento 5 Stelle. Dopo settimane in retromarcia, torna a far registrare un incremento il Partito Democratico, che rimane comunque alle spalle di Lega Nord. Di to andremo a scoprire l’attuale situazione, ...

