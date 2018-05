Solo film di qualità | il cinema di Azzate chiude in bellezza

Avengers : Infinity War/ Quella scena tagliata dal film e visibile Solo nella versione Blu-ray... : Avengers: Infinity War, i fratelli Russo alla regia hanno proposto un clamoroso spoiler del sequel che seguirà il film sui supereroi ora nelle sale e protagonista di un successo incredibile.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:50:00 GMT)

Muse - arriva al cinema - Solo per due giorni - il film concerto 'Muse : Drones World Tour' : ... diretta da Tom Kirk e Jan Willem Schram, il concetto alla base del progetto e non mancheranno i famosi droni tra il pubblico che hanno caratterizzato gli spettacoli. L'elenco delle sale italiane ...

Aston Martin sfida la Ferrari - ma la F1 non è Solo un film : Mentre a Baku, oggi, s'accendono i motori per le libere del Gp dell'Azerbaigian, suona stonata l'uscita firmata dal ceo dell'Aston Martin Andy Palmer. Riferendosi alla volontà del marchio di entrare ...

Torno a vivere da Solo - film stasera in tv 25 aprile : trama - curiosità - streaming : Torno a vivere da solo è il film stasera in tv mercoledì 25 aprile 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:30. La commedia è diretta e interpretata da Jerry Calà insieme a Enzo Iacchetti, Tosca D’Aquino, Eva Henger e Don Johnson. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Torno a vivere da solo, film stasera in ...

Casting per un film di Francesco Mandelli e non Solo Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di partecipare ai Casting e provini per un un film di Francesco Mandelli ma anche per un nuovo interessante film. Cabu Cabu Per la realizzazione di uno short film dal titolo Cabu Cabu e diretto da Matteo Silvan, si cercano attori e attrici per ruoli da protagonista. In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: un uomo di origine africana ma non del Nord Africa-Maghreb ...

Cannes 2018 - debutta in anteprima Solo A Star Wars Story - film diretto da Ron Howard : Sarà un'anteprima mondiale attesissima quella che porterà al Festival di Cannes 2018, in programma dall'8 al 19 maggio, l'atteso spin off della saga interstellare Star Wars creata nel 1977 da George ...

Solo film per le sale : Netflix bandita da Cannes : Quest'anno Netflix non potrà essere in concorso al festival di Cannes. Il primo colosso dello streaming, che oltre a produrre serie come House of Cards e Black Mirror produce ormai un gran numero di ...

FAST & FURIOUS - Solo PARTI ORIGINALI/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel (oggi - 22 marzo 2018) : FAST & FURIOUS - SOLO PARTI ORIGINALI, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 22 marzo 2018. Nel cast: Vin Diesel e Paul Walker, alla regia Justin Lin. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:08:00 GMT)

Fast & Furious Solo parti originali - film stasera in tv : curiosità - streaming : Fast & Furious Solo parti originali è il film in onda stasera in tv, giovedì 22 marzo 2018 su Italia 1 in prima serata. La pellicola è diretta da Justin Lin ed interpretata da Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Laz Alonso. Si tratta del terzo capitolo della celebre saga sulle corse automobilistiche che vede il ritorno di Vin Diesel che non è stato presente nel secondo film della serie. Non mancano muscoli, ...

Cristiana Capotondi in "Nome di donna" : contro gli abusi non Solo in un film : E poi ha una figlia e spera che cresca in un mondo in cui queste cose non accadano più'. Catherine Deneuve ha sottolineato il rischio di un 'nuovo puritanesimo', invitando a distinguere tra molestie ...

Violante Placido ed Ed Solomon nella giuria del Riviera International Film Festival : Continua ad arricchirsi il programma del Riviera International Film Festival, con l’annuncio della partecipazione di Violante Placido e di Ed Solomon, che raggiungono Cote de Pablo nella giuria della rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35. Inizia quindi a prendere forma la seconda edizione del Riviera International Film Festival, in programma dal 2 al 6 maggio a Sestri Levante e realizzata con il ...

Abusi sul lavoro - Cristiana Capotondi presenta il film 'Nome di donna' : 'I molestatori sono Solo sfigati' : L'8 marzo si avvicina, ma i dati Istat sono inaccettabili per essere nel 2018: sono nove milioni le donne italiane che hanno subìto molestie sessuali sul posto di lavoro . A Domenica In , ospiti di ...