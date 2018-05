Solo 50€ di aumento a testa per docenti | Ata e bidelli a giugno | ecco la

Blastingnews

(Di giovedì 10 maggio 2018) NoiPa ha confermato come a maggio verra' emanato un cedolino speciale con gli arretrati che spettano ai lavoratori della Scuola per via del nuovo contratto entrato in vigore ufficialmente dopo la firma definitiva del 19 aprile scorso. Per i nuovi stipendi, l’altra novita' su cui c’è molta attesa se ne riparlera' a, quando il portale che si occupa delle retribuzioni, per l’appunto NoiPA, mettera' in atto le modifiche strumentali con l’applicazione delle nuove tabelle retributive. Non bastasse la conferma di NoiPA sul suo portale ufficiale, anche il Ministero dell’Economia ha confermato l’imminente accredito di aumenti e arretrati. Le cifre che circolano però non sono quelle reali, essendo nella maggior parte delle volte indicate come lorde. Cosa significa tutto ciò? Come sottolinea un articolo di ieri del quotidiano “ItaliaOggi”, le cifre reali sono di molto inferiori a ...