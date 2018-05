Solitudine e male di vivere | in queste vignette c' è tutto il lato oscuro della società

huffingtonpost

(Di giovedì 10 maggio 2018) "Io disegno, voi vedeteci quel che volete". Sembrano direledi @avogado6, illustratore giapponese molto popolare sui social network chesua identità svela poco o nulla: "Sono una persona ordinaria a cui piace chimica", scrive sul suo profilo twitter. In compenso prolifica è la sua produzione di disegni, emblemacondizione dell'uomo moderno:in primis, con tracce di disagio che sembrano trasparire in altre raffigurazioni.C'è una donna raffigurata di spalle senza le pilemotivazione o un uomo che cammina a testa bassa trascinandosi dietro un cuore, il suo. In un'altra l'albero dell'impiccato sgorga direttamente dalla schiena del protagonista porgendogli un cappio, in un'altra ancora una ragazza è incatenata a letto da una manetta "invisibile" ai più. E poi una carrellata di rappresentazioni...