Soldi in Siria per la Jihad | perquisiti due imprenditori nel veneziano

Blitz contro 2 cellule jihadiste - 14 arresti : «Dall’Italia Soldi al terrorismo in Siria» : Operavano tra Sardegna e Lombardia, perquisizioni in quattro regioni. Supportavano le attività dei qaedisti di Al Nusra inviando soldi

Blitz contro 2 cellule jihadiste - 14 arresti «Dall’Italia Soldi al terrorismo in Siria» : Operavano tra Sardegna e Lombardia, perquisizioni in quattro regioni. Supportavano le attività dei qaedisti di Al Nusra inviando soldi

Scienza in lutto per la morte di Hawking; M5S avviano consultazioni; Da Ue più Soldi per rifugiati siriani in Turchia : Il leader leghista vuole una solida maggioranza politica, senza ricorrere a qualche transfuga qui e la'. Quanto all'ipotesi di una convergenza con Di Maio, 'sui nomi e sui ruoli', spiega Salvini, '...