Smoke and Sacrifice | disponibile un nuovo diario degli sviluppatori

(Di giovedì 10 maggio 2018) Dopo circa una settimana dall'annuncio della data di uscita, Solar Sail Games e Curve Digital hanno pubblicato un videoriguardo le differenti meccaniche del loro RPGand.Per chi non lo conoscesse,andsegue le avventure di una madre che vive in una tranquilla cittadina che però nasconde un sinistro segreto, i genitori devono sacrificare il loro primogenito per far prosperare il villaggio. Il compito del giocatore sarà quello di scoprire la verità dietro questo culto. Il mondo diandè costituito da un unico ecosistema, le creature attaccheranno si il giocatore ma combatteranno anche tra loro e addirittura si riprodurranno.andè in arrivo su Nintendo Switch e PC il 29 maggio e successivamente su PS4 e Xbox One.Read more…