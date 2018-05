Smart Compose inizia a farsi vedere su Gmail | la cui app potrebbe presto cambiare

Gboard accoglie il codice morse - Gmail la funzione Smart Compose : Google annuncia al Google I/O 2018 due interessanti novità per quanto riguarda la scrittura: la tastiera Gboard si prepara ad accogliere il codice morse già a partire dalle prossime ore, mentre per Gmail è in arrivo Smart Compose, che ci aiuterà a scrivere più rapidamente le e-mail. L'articolo Gboard accoglie il codice morse, Gmail la funzione Smart Compose proviene da TuttoAndroid.