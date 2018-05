Siria | razzi iraniani sul Golan | nuovi raid di Israele “Colpite quasi tutte le

M.O : Razzi iraniani contro Golan - Israele attacca basi in Siria - : Siria , Iran smentisce di avere basi o presenza militare nel paese Aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid durante la notte contro le posizioni iraniane in Siria , sparando dozzine di ...

Iran - Israele colpisce decine di obiettivi militari in Siria . “Risposta a razzi contro nostre postazioni nel Golan” : Nuovo s contro , nella notte, fra Israele e Iran . L’esercito israeliano ha colpito decine di obiettivi militari in Siria con il lancio di missili verso postazioni Iran iane nel Paese. Il raid è stato effettuato dopo aver accusato la forza Iran iana Al-Quds di avere lanciato circa 20 razzi dal Golan verso postazioni israeliane. Secondo i militari si tratta di una delle più imponenti operazioni militari israeliane degli ultimi anni e del più grande ...

