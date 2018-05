Siria | Israele | lanciato maggiore attacco in anni

Razzi sul Golan - Israele risponde con decine di raid in Siria : Israele ha condotto l’attacco aereo “più massiccio dal 1974” in Siria dopo che le forze speciali dei Pasdaran hanno lanciato “oltre 20 Razzi” sulle postazioni delle forze armate israeliane sulle Alture del Golan. Il nuovo scontro, mentre salgono le tensioni fra Ira, Usa e Israele per il ritiro statunitense dall’accordo sul nucleare, avvicina ancora...

Circa 20 razzi sono stati lanciati dalla forza Al Quds iraniana verso postazioni israeliane di prima linea sulle Alture del Golan. Lo ha detto il portavoce militare, Jonathan Conricus

Israele - colpiti obiettivi Iran in Siria : 6.49 L'esercito di Israele annuncia di aver colpito nella notte decine di obiettivi militari Iraniani in Siria. "Quella della scorsa notte è stata la nostra operazione aerea maggiore negli ultimi anni", ha affermato in conferenza stampa il portavoce militare israeliano. All'Iran occorreranno mesi per riparare i danni inflitti, ha riferito il portavoce. "Non siamo disposti ad accettare re una presenza Iraniana a ridosso del Golan e nemmeno in ...

Siria - esplosioni : raid missili Israele : 3.54 esplosioni e colpi della difesa antiaerea sono stati uditi durante la notte a Damasco: lo riportano cronisti dell'agenzia di stampa cinese Xinhua. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Siriana Sana la difesa antiaerea sta rispondendo ad un nuovo attacco missilistico israeliano.

Putin discute con il Consiglio di sicurezza degli attacchi aerei di Israele sulla Siria - : Ha discusso anche degli attacchi aerei di Israele contro obiettivi nel paese, ha detto ai giornalisti il portavoce Dmitry Peskov. "Nel corso della riunione si è anche parlato della situazione in Siria,...

Nucleare Iran - se Teheran esce dall’intesa Israele rischia la guerra da Siria e Libano : Il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul Nucleare Iraniano voluto dal presidente Donald Trump è stato senza dubbio un momento determinante per il primo ministro Benjamin Netanyahu, la definizione della sua vittoria su quello che da oltre venticinque anni definisce “il male assoluto”. Il pericolo Iraniano – che come immagine ha sempre associato alla minaccia nazista all’Europa denunciata con largo anticipo solo da Winston Churchill ...

Iran - 9 morti nell’attacco di Israele in Siria. E a Teheran parlamentari bruciano bandiere Usa : Nove persone hanno perso la vita nell’attacco lanciato nella notte da Israele in Siria. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, secondo cui i missili dello Stato ebraico diretti nella campagna di Kisweh, a sud di Damasco, non hanno colpito solo depositi e piattaforme missilistiche. L’ipotesi è che i morti siano guardie Iraniane rivoluzionarie o miliziani fedeli a Teheran. L’intervento militare è avvenuto ...

Siria - dopo l’annuncio di Trump Israele lancia missili su depositi iraniani e riapre rifugi : Tensione altissima al confine tra Israele e Siria, Tel Aviv ha lanciato un attacco contro basi iraniane nel Paese facendo nove morti: "L'Iran vuole servirsi della Siria come base avanzata contro Israele"Continua a leggere