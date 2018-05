Siria | ' 23 uccisi nei raid israeliani'

Siria - raid Israele : 9 combattenti uccisi : 0.15 Almeno 9 combattenti filo-regime sono stati uccisi da un missile israeliano in un'area vicino Damasco. Lo riporta l'Osservatorio Siriano per i diritti umani (OSDH). "Nove combattenti appartenenti alle Guardie rivoluzionarie iraniane o milizie sciite pro-iraniane sono stati uccisi nella zona di Kiswa", ha detto il direttore dell'OSDH, Abdel Rahmane. "I depositi di armi colpiti sono della Guardia rivoluzionaria iraniana", che combatte al ...

Almeno 23 civili sono stati uccisi in un attacco aereo contro l’ISIS in Siria : Non si sa se sia stato compiuto dalla coalizione anti-ISIS guidata dagli stati Uniti o dall'aviazione irachena The post Almeno 23 civili sono stati uccisi in un attacco aereo contro l’ISIS in Siria appeared first on Il Post.

Siria : fonti mediche - 19 civili uccisi in raid nel nordovest :

Raid israeliani su base aerea in Siria - 14 soldati uccisi. Trump valuta la risposta all’attacco : Un Raid ha colpito questa notte la base aerea Siriana T4, a 60 chilometri da Palmira. Fonti militari hanno confermato l’attacco e riportato che “quattordici soldati sono rimasti uccisi e una trentina feriti”. L’attacco sarebbe stato condotto da missili da crociera lanciati da jet al di fuori dello spazio aereo Siriano e Damasco sostiene di averne a...

Raid in Siria - Teheran : uccisi 4 consiglieri militari iraniani : Quattro consiglieri militari iraniani sono rimasti uccisi nei Raid missilistici compiuti contro una base aerea nella Siria centrale, e da alcune fonti attribuiti a Israele. Lo hanno reso noto le ...

Siria - almeno 70 civili uccisi a Douma Medico : “Una bomba al cloro sulla città”. Usa contro Mosca : “Ha responsabilità” : È di almeno 70 vittime civili il bilancio di un attacco lanciato venerdì dalle truppe governative Siriane verso la città di Douma, ultima roccaforte dei combattenti ribelli nella Ghouta orientale, a soli 10 km da Damasco, dove negli ultimi 30 giorni hanno perso la vita più di 1.500 persone. I servizi di assistenza medica, tra cui Medical Care and Relief Organizations, accusano il regime di Damasco di aver utilizzato armi chimiche. Il portavoce ...

Dallo “sterminio in Siria” agli “inermi uccisi in Terra Santa” - dal Papa un lungo elenco di ingiustizie e violenze : "Frutti di saggezza invochiamo per coloro che in tutto il mondo hanno responsabilità politiche, perché rispettino sempre la dignità umana, si adoperino con dedizione a servizio del bene comune e assicurino sviluppo e sicurezza ai propri cittadini". Lo ha detto Papa Francesco nel messaggio di Pasqua letto prima della benedizione Urbi et Orbi.Bergoglio ha invocato la pace in tutti i luoghi della Terra, soprattutto in quelli ...

Siria : britannico uno dei due militari Coalizione uccisi :

Siria : due soldati Coalizione a guida Usa uccisi da ordigno :

Siria - 16 bambini uccisi in raid aereo : 17.14 Almeno 16 bambini sono rimasti uccisi in raid aerei, attribuiti alla Russia, sulla provincia di Idlib,nel nord della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Secondo alcune fonti, missili sparati dai caccia hanno colpito un assembramento di giovani studenti che fuggivano dalla scuola dopo aver sentito avvicinarsi i jet militari. Le informazioni non sono verificabili in modo indipente sul terreno. Secondo la ...