Sion | tre punti importantissimi

PROFESSionE ASSASSINO - SU RAI MOVIE/ Info streaming del film diretto da Simon West (oggi - 9 maggio 2018) : PROFESSIONE ASSASSINO, il film in onda su Rai MOVIE oggi, mercoledì 9 maggio 2018. Nel cast: Jason Statham, Ben Foster, alla regia Simon West. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:31:00 GMT)

Wall Street - apertura in rialzo su rally petrolio post deciSione Trump su accordo Iran : Primi minuti di contrattazioni in rialzo per Wall Street. A New York, l'indice Dow Jones guadagna lo 0,38% e l'S&P 500 sale dello 0,39%, mentre il Nasdaq Composite avanza dello 0,25 per cento. Una ...

Nord Corea - misSione compiuta : liberi i tre prigionieri americani : Kim Hak-song era professore all'Università di Scienza e Tecnologia di Pyongyang ed è stato arrestato il 6 maggio del 2017 alla stazione prima di prendere un treno per Pechino. L'università, costruita ...

Iran stretto fra un nemico ossesSionato e un'amica fragile : Il fatidico momento della verità, alla fine è giunto. Che l'amministrazione degli Stati Uniti si volesse sottrarre agli obblighi del JCPOA era noto da tempo, e, tutto sommato, è decisamente meglio – soprattutto per gli europei – una posizione di chiarezza come quelle espressa dal presidente Trump, piuttosto che il limbo di un accordo che non ha mai funzionato sin dall'inizio, frustrando sistematicamente le ...

Forte presSione della Lega su FI. Non ostacoli un'intesa in extremis col M5s : no di Berlusconi : Richiesta irricevibile, la replica se non cadono i veti di Di Maio su FI. Salvini vede tuttavia ancora possibile qualche spiraglio di intesa -

La prima semifinale dell’EuroviSion Song Contest 2018 in diretta l’8 maggio - come seguirla dall’Italia in TV e streaming : Al via martedì 8 maggio la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2018: questa sera dall'Altice Arena di Lisbona verrà trasmessa la semifinale che vedrà sul palco i primi 19 concorrenti del Festival. Dall'Italia sarà possibile seguire la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2018 a partire dalle ore 20:50 su Rai 4 (canale 21 DDT) con il commento di Carolina Di Domenico e Saverio Raimondo. Oltre che su Rai 4, è possibile seguire ...

Nuova crisi in Argentina - tassi al 40% : fondi penSione Usa tremano : Con un'inflazione a 12 mesi al 25,4% , dati di marzo, , tra i livelli più alti al mondo , la potenza sudamericana farà fatica ad attrarre investimenti. Secondo Goldman Sachs la banca centrale ...

AggresSioni sui treni - ecco cosa possiamo fare : La gravissima aggressione al poliziotto e al capotreno picchiati sul treno regionale Milano Lecco, ai quali esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà, rappresenta soltanto la punta di un iceberg. C'è chi infatti sostiene che siamo ormai giunti a un punto di quasi non ritorno e chi ogni giorno frequenta i treni locali per lavoro, per studio o per turismo lo sa bene. Convogli che, soprattutto nelle ore notturne ma non solo, ...

Btp sotto presSione per ipotesi voto anticipato a luglio : lo spread va oltre 130 punti : È l'ipotesi di un voto ravvicinato, già a luglio quando gran parte degli investitori si aspettava più tempo, a mettere sotto pressione i titoli di Stato italiani, il cui spread ha superato i 130 punti ...

EuroviSion 2018 - come vedere la prima semifinale in tv o in streaming : Comincia alle 20.50, ed è trasmessa dalla Rai, in chiaro e con il commento in italiano The post Eurovision 2018, come vedere la prima semifinale in tv o in streaming appeared first on Il Post.

EuroviSion 2018 dove vedere le semifinali in diretta tv e streaming : Eurovision 2018 dove vedere LE semifinali. Dal l’8 al 12 maggio si terrà l’ Eurovision Song Contest. La prima parte delle semifinali saranno martedì 8 e giovedì maggio. Ecco dove vedere la diretta in tv, streaming e replica. Eurovision 2018 dove vedere le semifinali in diretta tv e streaming La Rai seguirà tutta la kermesse con una programmazione dedicata in tv e alla radio. Per quanto riguarda le due semifinali di martedì ...

Roma : Bus Atac in fiamme - tre esploSioni : Roma – In fiamme un bus della linea Atac. In via del Tritone all’altezza della sede distaccata della presidenza del Consiglio che ospita la conferenza Stato-Regioni con tre esplosioni in seguenza. E’ la scena che si sono trovati di fronte i turisti che hanno affollato il centro di Roma. L’incendio ha coinvolto il palazzo sulla destra del mezzo. Sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri. Sul posto e’ ...