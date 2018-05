Sinistra | dopo la sconfitta di Leu D' Alema vola a Pechino per celebrare Marx

Congresso di Possibile - si discute sul dopo-Civati e sul futuro della Sinistra Video : Nel dibattito in corso dentro alle varie formazioni della #sinistra #Politica in Italia, dopo il cattivo risultato delle elezioni del 4 marzo, si inserisce anche l'ormai imminente Congresso nazionale di Possibile, formazione fondata nel 2015 da Pippo Civati, il quale si è dimesso dalla carica di segretario a meta' marzo. E appunto in queste settimane il partito si trova nella fase congressuale per decidere il proprio futuro. Ricordiamo che ...

Le parole (e i gesti) per dire "Sinistra" dopo il 4 marzo : Mai peggio di così. Per un militante storico della sinistra il 4 marzo ha le sembianze di un incubo senza fine: si è perso e non si sa come ripartire. Ci ha pensato l'iniziativa "Sinistra anno zero" a imbastire un brogliaccio, a delineare almeno l'inizio di un "nuovo discorso" di sinistra. Sì, perché ad essere state smarrite negli ultimi decenni sono proprio le parole, le sillabe, le lettere del vocabolario leftist. ...

Dopo il flop nelle periferie - Sala vuole recuperare. Ma i Municipi denunciano 'La Sinistra è sorda' : Poi c'è la politica: «La narrazione renziana non rappresenta la realtà: la ripresa, le start-up e cose del genere. Renzi ha maltrattato un pezzo di elettorato di sinistra, per esempio gli insegnanti. ...

Chicchi dopo la sconfitta della Sinistra : 'La Costituzione ancora ci parla' : Da questo pensiero deriva quel particolare intreccio fra economia e politica che ha caratterizzato lo sviluppo dell' Emilia Romagna , una regione con standard europei che ci parla di "democrazia ...

Neanche dopo il crollo del Muro e Tangentopoli la Sinistra era caduta così in basso : Per trovare un risultato peggiore, dicono gli esperti di dati e statistiche elettorali, occorre tornare indietro di oltre un secolo. Elezioni Politiche del 1913 . Quando l'allora Partito Socialista si ...

Il web umilia Renzi - e la Sinistra - dopo la debacle elettorale : Per il Pd e la sinistra tutta inizia la lunga giornata post debacle. La sconfitta brucia e il web non perdona, rigirando il coltello nella piaga. In Rete, infatti, sono stantissimi i post, le vignette ...

Dopo la Fedeli - la Sinistra ci ricasca : sindaco con falsa laurea nel curriculum : Dopo il caso del ministro Valeria Fedeli, il Pd casca di nuovo su una laurea fasulla. Il sindaco di Santa Luce, comune di 1.700 anime in provincia di Pisa, Giamila Carli (nella foto), 56 anni, una perfetta sconosciuta della politica, è diventata famosa per aver falsificato il curriculum dal 1993, quando diventa per la prima volta sindaco di Santa Lucia. «E continuerà a rinnovarsi - scrive il Tirreno - quando si troverà a sedere nel ...