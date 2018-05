Sicurezza sul lavoro | meno infortuni per le imprese certificate

Putin discute con il Consiglio di Sicurezza degli attacchi aerei di Israele sulla Siria - : Ha discusso anche degli attacchi aerei di Israele contro obiettivi nel paese, ha detto ai giornalisti il portavoce Dmitry Peskov. "Nel corso della riunione si è anche parlato della situazione in Siria,...

L'incognita governo sulle deleghe Tim : quelle alla Sicurezza assegnate solo temporaneamente a Grassi : Dopo l'avvicendamento di Vivendi a opera del fronte guidato da Elliott e Cdp, la nuova Tim riparte da una conferma e da una novità: Amos Genish sarà ancora il ceo mentre il nuovo presidente è Fulvio Conti, l'ex amministratore delegato di Enel arrivato nel board del gruppo telefonico grazie alla lista del fondo americano. Ma le deleghe più delicate, quelle sulla sicurezza, finiscono in stand-by: sono state assegnate a ...

Lodi - marocchino evade dal carcere. Scoppia la polemica sulla Sicurezza : Ha atteso l'ora d'aria del pomeriggio, poi verso le 16.00 è riuscito a scavalcare il muro di cinta della casa circondariale di Lodi, ed è evaso. Della sua scomparsa si è accorto poco dopo l'unico ...

A Udine cattedra Unesco sulla Sicurezza : ... l' Università di Udine , nata per volontà popolare a seguito del terremoto del 1976, ottiene un prestigioso riconoscimento dall'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la ...

#ILS18 : un workshop dell’Agenzia Spaziale Italiana per la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro : Benessere dei lavoratori e cultura della Sicurezza in tutti gli ambiti della vita quotidiana: sono questi i temi portanti che hanno contraddistinto “Uno spazio tra Salute e Sicurezza”, il workshop che l’Agenzia Spaziale Italiana ha organizzato per celebrare la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro. L’evento, tenutosi ieri presso l’Auditorium della sede ASI di Roma, fa parte delle iniziative programmate nell’ambito ...

Erzelli - ecco la contraerea anti-hacker che veglia sulla Sicurezza della Rete | : La guerra contro le violazioni ai sistemi di Regione, Comune di Genova e Asl: 181 attacchi in 12 ore

Genova - ecco la contraerea anti-hacker che veglia sulla Sicurezza della Rete : La guerra contro le violazioni ai sistemi di Regione, Comune di Genova e Asl: 181 attacchi in 12 ore

Primo maggio - i sindacati a Prato chiedono più Sicurezza sul lavoro : 'Basta morti' : Vite spezzate sul lavoro. Tragedie che non devono ripetersi. Cgil, Cisl e Uil dedicano il Primo maggio, la festa dei lavoratori, alla salute e sicurezza dicendo 'Basta morti' nelle fabbriche, nei ...

Primo maggio - i sindacati a Prato chiedono più Sicurezza sul lavoro : 'Basta morti' : Purtroppo, ha aggiunto 'le morti bianche fanno tristemente parte della cronaca e delle tragedie quotidiane, e i 1029 decessi del 2017 confermano l'andamento di un fenomeno in aumento. Dobbiamo volere ...

«Chi non investe in Sicurezza sul lavoro è complice di una strage» - il messaggio dal Palco del Primo Maggio : 'Chi non investe in sicurezza sul lavoro è complice di una strage' è il messaggio che il conduttore del Concertone del Primo Maggio 2018, Lodo Guenzi, ha lanciato dal Palco di Piazza San Giovanni. Il ...

'Chi non investe in Sicurezza sul lavoro è complice di una strage' - il messaggio dal Palco del Primo Maggio : 'Chi non investe in sicurezza sul lavoro è complice di una strage' è il messaggio che il conduttore del Concertone del Primo Maggio 2018, Lodo Guenzi, ha lanciato dal Palco di Piazza San Giovanni. Il ...

'Chi non investe in Sicurezza sul lavoro è complice di una strage' - il messaggio dal Palco del Primo Maggio : 'Chi non investe in sicurezza sul lavoro è complice di una strage' è il messaggio che il conduttore del Concertone del Primo Maggio 2018, Lodo Guenzi, ha lanciato dal Palco di Piazza San Giovanni. Il ...

Primo maggio - sindacati in piazza per la Sicurezza sul lavoro. Mattarella : “Contrastare precariato” : sindacati in piazza a Prato per chiedere più sicurezza sul lavoro e protestare contro le tante morti che hanno segnato questo inizio 2018. Nel corso delle celebrazioni per il Primo maggio, il presidente Mattarella e il segretario dem Maurizio Martina hanno auspicato norme che possano contrastare il diffondersi del precariato nel Paese.Continua a leggere

Sicurezza sul lavoro - si muore come 50 anni fa : Ma il punto è che se l'economia in Italia è ripartita, la nuova occupazione è troppo spesso precaria, di bassa qualità, poco protetta. E la Sicurezza, tema di questo Primo Maggio , è ormai solo un ...