Sicurezza | le auto connesse si affidano alla blockchain

Toglie la cintura di Sicurezza per fare un selfie : l’auto si ribalta e Kailee muore a 16 anni : Kailee Mills è morta a 16 anni in un incidente stradale a pochi metri da casa, dove stava rientrando dopo una festa: si è tolta la cintura di sicurezza per scattare un selfie ma in quel momento l'auto sulla quale viaggiava ha sbandato, si è ribaltata e lei è volata fuori dall'abitacolo. "Era il nostro raggio di sole. Una distrazione l'ha portata via".Continua a leggere

BlackBerry - monitorare i conducenti per la Sicurezza dei veicoli autonomi ? : La tecnologia ha molti potenziali vantaggi per le persone, l'ambiente e l'economia. Di recente, tuttavia, in conseguenza di tragici incidenti causati dalle auto in modalità self-driving, sta facendo ...

Autostrade - allarme per le gallerie liguri. Troppi ritardi per la messa in Sicurezza : Una direttiva Ue impone di adeguare i tunnel dei tracciati agli standard europei su ventilazione, aree di emergenza, vie di fuga entro l’aprile del 2019

Passeggiate addio? Fico in auto con la scorta all'Altare della Patria "per ragioni di Sicurezza" : Per ragioni di sicurezza, il presidente della Camera Roberto Fico abbandona le Passeggiate, 'costretto' a rassegnarsi all'uso dell'auto della scorta.Dopo i vari spostamenti in autobus e a piedi -ma anche a bordo di una volante come il 10 aprile al Pincio per la cerimonia del 166esimo anniversario della Polizia -il presidente della Camera Roberto Fico ha dunque dovuto capitolare sull'uso dell'auto. Questa mattina è arrivato all'Altare ...

Tesla : nuova bufera nella Sicurezza. Analista : 'peggiore casa automobilistica al mondo' : nuova bufera si abbatte su Tesla . Questa volta il gruppo automobilistico di Elon Musk finisce nell'occhio del ciclone per via della sicurezza nei suoi stabilimenti. Secondo quanto riporta la stampa ...

Sicurezza auto - una storia iniziata nel 1958 e che nel 1997 con la EuroNcap e l’elettronica continua la sua evoluzione : Lo sviluppo delle Auto negli ultimi anni è andato sempre più nella direzione di quell’intuizione tracciata prima tra tutti, dalla Volvo circa sessant’anni fa. Il marchio Svedese fu tra i primi a montare le cinture di Sicurezza, i poggiatesta e gli specchietti retrovisori esterni. Stiamo parlando di un’epoca in cui le Auto dovevano principalmente correre e rombare. Non c’era la crisi petrolifera, non si parlava di ...

Auto - 30 anni fa la legge per obbligo cinture di Sicurezza in Italia : Auto, 30 anni fa la legge per obbligo cinture di sicurezza in Italia Finite di sviluppare nel 1958 da Volvo su un progetto svedese, queste dotazioni di sicurezza sono state introdotte in Italia con un provvedimento del 1988. Da sole hanno contribuito a salvare il 28% delle persone coinvolte in incidenti ...

Sicurezza auto : il pulsante di emergenza diventa obbligatorio : Sicurezza auto: il pulsante di emergenza diventa obbligatorio Sicurezza auto: il pulsante di emergenza diventa obbligatorio Continua a leggere