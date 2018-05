“Si rilassi | andrà tutto bene” Rabbia e dolore in ospedale | muore per una banale

caffeinamagazine

(Di giovedì 10 maggio 2018) Una ginecologa molto famosa e apprezzata nel suo paese, che coltivava un sogno nel cassetto del quale non aveva mai parlato a nessuno, forse vergognandosene un po’: quello di rifarsi il seno per sentirsi nuovamente bella come quando era una ragazzina. Così a 44 anni aveva deciso di sottoporsi in segreto all’operazione, senza avvisare amici e parenti. Purtroppo, però, quel desiderio è costato la vita a Inna Moskovaya, russa, vittima di un drammatico caso di malasanità. La dottoressa si sentiva tranquilla dal momento che si tratta di un’operazione ormai molto diffusa e che segue dei protocolli ben precisi e si era rivolta, come ulteriore garanzia, al medico di fiducia al quale si rivolgeva da tempo. E invece l’intervento chirurgico è finito in tragedia. Qualcosa è infatti improvvisamente andato storto, con Inna rimasta in coma, gli occhi aperti, in lotta tra ...