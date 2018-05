Si parte da Flat Tax e Reddito di Cittadinanza Ma le due misure insieme

huffingtonpost

(Di giovedì 10 maggio 2018) Sidatax edi. È quanto hanno fatto trapelare i vertici del Movimento 5 Stelle che stanno conducendo le trattative con la Lega per stipulare il contratto di governo. L'umore, in questa prima fase, è positivo e si sottolineano le "moltissime convergenze" tra i due partiti. Ma quanto costano queste due-cardine dei rispettivi programmi elettorali ma dall'impatto dirompente sui conti pubblici, soprattutto se sommate? Ottanta miliardi, secondo un calcolo fatto dal Sole 24 Ore.Se le risorse necessarie per la loro realizzazione sono di facile reperibilità, lo sono un po' meno le coperture necessarie. Partiamo daldi, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle: costa 17 miliardi, a detta del Movimento 5 Stelle, e si propone di contrastare la povertà. Si tratta di unminimo condizionato, in ...