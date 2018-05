Si muove a passi da gigante Discovery

Si muove a passi da gigante Hannover Rueck : Ottima performance per la principale compagnia di riassicurazioni al mondo , che scambia in rialzo del 3,58%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al ...

Si muove a passi da gigante Lennar : Ottima performance per Lennar , che scambia in rialzo del 2,15%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&P-500 . Ciò significa che il titolo ...

Si muove a passi da gigante Juventus : Effervescente la società opera nel settore del calcio professionistico , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,43%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

Si muove a passi da gigante OVS : Effervescente il leader dell'abbigliamento in Italia , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,21%. Il trend di OVS mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa ...

Si muove a passi da gigante Bae Systems : Seduta decisamente positiva per Bae Systems , che tratta in rialzo del 2,19%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il ...

Si muove a passi da gigante Piquadro : Brillante rialzo per il produttore italiano di pelletteria , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,13%. La tendenza ad una settimana di Piquadro è più fiacca rispetto all'andamento del ...

Si muove a passi da gigante Shire : Brillante rialzo per Shire , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,97%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Shire più ...