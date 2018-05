Shock Arda Turan | squalificato per 16 giornate!

calcioweb.eu

: ???| #Turchia, maxi-squalifica per #ArdaTuran: out per 16 partite! ?? - DiMarzio : ???| #Turchia, maxi-squalifica per #ArdaTuran: out per 16 partite! ?? - CalcioWeb : Shock #ArdaTuran, squalificato per 16 giornate! - Gigaa23 : RT @DiMarzio: ???| #Turchia, maxi-squalifica per #ArdaTuran: out per 16 partite! ?? -

(Di giovedì 10 maggio 2018), mano pesantissima nei confronti dell’ex calciatore dell’Atletico Madrid, maxi squalifica di 16 giornate per aver spinto durante Başakşehir-Sivasspor il gulinee dopo una decisione non condivisa dal calciatore.è statodieci partite per il gesto nei confronti del gulinee, tre per gli insulti all’arbitro, e altre tre per averlo minacciato, in più multa di 10mila dollari. L'articoloper 16CalcioWeb.