Serie tv | «Safe» | la nuova vita di Dexter

(Di giovedì 10 maggio 2018) Dimenticatevi il (buon) killerMorgan. Michael C. Hall torna in tv con un accento inglese e un ruolo molto diverso. In(dal 10 maggio su Netflix), lascritta dal thrillerista Harlan Coben (al suo secondo lavoro televisivo dopo Five), l’attore americano è un chirurgo vedovo alla ricerca della figlia adolescente, che scompare nel nulla. LEGGI ANCHE«Il miracolo», lasenza regole di Niccolò Ammaniti Sepuntava sulla complessità del suo protagonista psicopatico, esperto forense di giorno e assassino di notte,è un giallo molto più concentrato sulla storia, sui colpi di scena e sulla suspense, piuttosto che sullo spessore dei suoi personaggi. Ma il risultato, se siete amanti del genere, vi soddisferà. Hall è Tom, che ha perso la moglie Rachel da un anno e vive con le due figlie in un’elegante gated community, un complesso residenziale recintato ...