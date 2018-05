Serie C Vicenza | via Lerda Al suo posto Zanini

Serie C Vicenza - esonerato Lerda. Torna Zanini : Vicenza - E' ufficiale l'esonero di Franco Lerda in casa Vicenza : all'allenatore di Fossano è costata la sconfitta sul campo dell'Albinoleffe, al suo posto è stato richiamato sulla panchina ...

Serie C Vicenza - deserta anche la seconda asta : Vicenza - Rimane incerto il futuro del Vicenza Calcio: anche la seconda asta andrà deserta , come già avvenuta nella prima dello scorso 27 aprile. Al tribunale di Borgo Berga , la scadenza era prevista ...

Serie C - caos panchine : Lerda-bis a Vicenza - salta Cavasin. Giannichedda alla Viterbese : VITERBO - Panchina girevoli in Serie C . E' un lunedì nerissimo per gli allenatori. Dopo l'esonero di Pazienza e l'arrivo di Petrone al Pisa , sono saltate altre tre teste in serata. L'avvicendamento ...