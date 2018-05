Serie C Vicenza | deserta anche la seconda asta

Serie C - caos panchine : Lerda-bis a Vicenza - salta Cavasin. Giannichedda alla Viterbese : VITERBO - Panchina girevoli in Serie C . E' un lunedì nerissimo per gli allenatori. Dopo l'esonero di Pazienza e l'arrivo di Petrone al Pisa , sono saltate altre tre teste in serata. L'avvicendamento ...