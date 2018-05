Serie C | regular season al capolinea Tutti i play off e play out

Serie C - regular season al capolinea. Tutti i playoff e playout : Se ne va in archivio una delle stagioni più tribolate degli ultimi anni di Serie C (che poi son complicate ogni anno, un po’ come il tormentone ‘l’Estate più calda degli ultimi xx anni’). Però, insomma, vedere fallire ben 4 squadre (quasi 5) nel corso della stagione non è proprio bello. Una addirittura (il Modena), incapace anche di scendere in campo, è stata radiata dal Girone B costringendo a rimaneggiare tutte le restanti giornate ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della regular season. Alessandro Gentile non è bastato alla Virtus - Christian Burns dominante in area : La regular season della Serie A è terminata e la rosa delle magnifiche otto che si giocheranno lo Scudetto è stata definita. È quindi il tempo di fare dei bilanci e valutare quali sono stati i migliori italiani della stagione regolare. Partiamo da una tendenza: nelle varie classifiche statistiche di rendimento, c’è una netta predominanza di stranieri, rispecchiando una tendenza che oramai dall’inizio del secolo vede i giocatori ...

Basket Serie A - domani l'ultima giornata della regular season : ROMA - Tutto in quaranta minuti. domani sera alle 20.30 e in contemporanea su tutti i campi si gioca l'ultima giornata del campionato di Serie A Postemobile. Tanti sono ancora i verdetti da emettere a ...

Serie C 38a giornata - i risultati. I verdetti della regular season : La formazione di Scienza ha chiuso sesta in classifica e vola ai playoff dove sfiderà la Virtus Francavilla , mentre Catania e Trapani sono passati per i playoff nazionali. Uno solamente il playout ...

Basket Serie A - il penultimo turno della regular season : Si gioca in contemporanea alle 20.45. Cinque squadre in lotta per i playoff, mentre Capo d'Orlando e Pesaro si giocano a distanza la salvezza

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Pro Recco batte Brescia e vince la regular season - Acquachiara in A2 : La 24ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto riserva due verdetti: la Pro Recco vince la regular season, l’Acquachiara retrocede in A2. Il big match di giornata tra la squadra ligure ed il Brescia è un concentrato di emozioni che si risolve soltanto nel finale: 9-8 il punteggio in favore dei recchelini, che restano a punteggio pieno e sono ormai irraggiungibili. L’Acquachiara invece resta ferma a quota zero e retrocede: fatale il ko ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : si chiude la regular season. Milano-Rapallo decide il quarto posto - Messina per evitare la retrocessione diretta : L’ultima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile emetterà gli ultimi verdetti: su due campi si giocherà per la salvezza, sugli altri due si giocherà per i posti dal quarto al sesto, che completeranno la griglia play off. Roma, che riposa, è già certa del terzo posto, mentre Catania e Padova, già certe, rispettivamente, di primo e secondo posto, saranno arbitri della corsa alla salvezza. Le etnee ospiteranno il Messina, che per ...

Calcio a 5 - 26^ giornata Serie A 2018 : colpo Luparense! Supera la Came Dosson e vince la regular season. Kaos in terza posizione. Ecco la griglia playoff : La Luparense vince la regular season e si presenta in pole position nella lotta per la conquista dello scudetto. I verdetti della 26^ ed ultima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5 evidenziano la supremazia dei detentori dello scudetto, che regolano in casa la Came Dosson e conquistano il primato in classifica a braccetto con l’Acqua&Sapone Unigross. Ma l’equilibro regna sovrano tra le prime quattro, che ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : si chiude la regular season - ecco tutti i verdetti : Si è chiusa questo fine settimana la regular season della Serie A di Pallamano femminile, che ha consegnato tutti i verdetti, prima dei play-off, sia per quanto riguarda la zona alta della classifica, sia quella relativa alla lotta retrocessione. Iniziamo dalla vetta, saldamente occupata dalla Jomi Salerno, che questa settimana ha piegato 30-20 l’Estense Ferrara in trasferta, mentre l’Indeco Conversano ha retto il passo, superando ...

Pallavolo-Serie A2 femminile : ultima giornata di regular season - il Club Italia Crai affronta Montecchio : La gara avrà inizio alle 17 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della squadra di casa. Il Club Italia si è allenato a pieno organico al Centro Pavesi a partire da mercoledì 4 ...