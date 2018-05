Serie B | Lecce | Livorno e Padova | tra le neopromosse chi sta meglio?

Calciomercato Serie B - colpo Ciciretti per il Lecce? Le parole del suo agente Video : Il Lecce è tornato in Serie B [Video] dopo 6 anni di inferno in Serie C e adesso si attende di capire come si muovera' la squadra giallorossa per poter creare la rosa della prossima stagione. Una squadra che possa puntare in alto oppure una formazione che possa raggiungere una salvezza tranquilla? Molto, in questo senso, lo diranno i movimenti di Calciomercato che gia' iniziano ad esserci. Gia' fatta per Chiricò ma non è ancora chiaro se l'ex ...

Calciomercato Serie B - il Livorno agguerrito - doppia sfida al Lecce Video : Partono forte le due neopromosse in Serie B, Lecce e Livorno. Non si parla di campionato anzi, quello di Serie C che le ha viste protagoniste, si è appena concluso, ma di Calciomercato. Nei giorni scorsi si è parlato soprattutto dei movimenti in casa Lecce [Video]: quasi fatta per l'arrivo di Chiricò ma la sensazione è che sara' girato altrove, i giallorossi avrebbero messo nel mirino alcuni calciatori d'esperienza. Si tratta di nomi di alto ...

Serie B : Bari - Foggia e Lecce ripartono dai progetti solidi Video : Bari, Foggia e Lecce vivono momenti diversi, ma per certi versi simili. Le prime due, sono in procinto di concludere la stagione di Serie B che è stata condizionata da alti e bassi. I biancorossi sono riusciti comunque a conquistare un posto ai play off e si giocheranno le loro carte, anche se obiettivamente Parma, Frosinone e Palermo soltanto una riuscira' a raggiungere la promozione diretta rappresentano una concorrenza da non sottovalutare. ...

Serie C Lecce - Liverani : «Possiamo fare bene anche in B» : Lecce - "Il valore di questa promozione in Serie B è molto alto ed è un premio alla qualità del lavoro in una piazza difficile per le delusioni di questi anni tra campionati persi, investimenti, ...

Video/ Monopoli Lecce (4-1) : highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata) : Video Monopoli Lecce (4-1): highlights e gol della partita di Serie C per la 38^ giornata. Bella vittoria dei padroni di casa, salentini già promossi (6 maggio)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:01:00 GMT)

Promosse in Serie B Livorno - Padova e Lecce : ma i salentini hanno un vantaggio Video : Livorno, Lecce e Padova sono le squadre he hanno ottenuto la promozione diretta dalla Serie C alla Serie B [Video]. La festa è esplosa in tutte e tre le citta', con feste in piazza e bagni di folla per le tre squadre che hanno potuto superare le concorrenze grazie alla costanza nel corso del campionato. Rispettivamente, il Livorno è riuscito a spuntarla in una bagarre tutta toscana contro Robur Siena e Pisa, il Lecce ha battuto la concorrenze ...

Lecce carico - un attaccante di Serie A nel mirino Video : Il campionato di Serie C [Video] volge al termine e per le squadre non impegnate nei tornei play off e play out, si iniziano a fare i conti con il Calciomercato. Ufficialmente, la sessione estiva di calciomercato aprira' i battenti ad inizio luglio, ma quest'anno per la prima volta, finira' molto prima del previsto: il 18 agosto. Dunque, molte societa' sono gia' attente per vagliare varie situazioni e cogliere possibili occasioni. Nelle ultime ...

Calciomercato Serie B - il Lecce comincia dall'attacco : tridente da sogno? : Il Lecce dopo i festeggiamenti per il ritorno in Serie B, atteso da 6 anni, si appresta a concludere la stagione di Serie C con la trasferta di Monopoli. Domenica alle ore 14.30 la squadra di mister Liverani affronterà il Monopoli in una sfida che serve ormai a poco ai giallorossi ma che può essere più importante per i biancoverdi che vincendo potrebbero superare in classifica il Cosenza (impegnato contro il Trapani) raggiungendo il quinto ...

Serie C : Lecce - Livorno e Padova in B - ma i giallorossi partono dalla 5a piazza Video : In Serie C, come nelle previsioni, Lecce, Livorno e Padova hanno staccato il biglietto per la Serie B, lasciandosi alle spalle un torneo massacrante e difficile che, spesso, riserva colpi di scena fino alla fine.Tre grandi squadre rientrano di diritto nel calcio che conta, quello che può far sognare ai tifosi i grandi palcoscenici del calcio italiano, come dimostrano le imprese di alcuni club che in due anni riescono a compiere il doppio salto ...

E dopo l'inferno spuntò la luce : godi - Lecce - è Serie B Video : E dopo l'inferno spuntò la luce. Una luce bellissima, accecante, che sa di gioia per un intero popolo: quello salentino, che ha festeggiato ieri e oggi continua a festeggiare tra bagni e secchiate d'acqua sotto al sole rovente. Un sole inaspettatamente caldo, che fa capolino nel Salento per illuminare la strada ai giallorossi: la strada del ritorno nel calcio che conta, la #Serie B. Gli auguri arrivano anche dal resto d'Italia e spesso sono ...