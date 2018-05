Serie B | calendario e orari 41giornata | che sfida Parma-Bari

Serie A : calendario - programma - orari della 37giornata : Alle 18 si gioca Atalanta-Milan , diretta su Sky SuperCalcio HD, , antipasto del gran finale con Roma-Juventus , diretta su Sky Sport 1 HD, e Sampdoria-Napoli , diretta su Sky Calcio 2 HD, in ...

Play off Serie C 2018 : calendario - orari e dove vedere il primo turno Video : Tutto pronto per l'inizio dei Play off di Serie C 2018, con l'avvio del primo e secondo turno. A re il calendario e il tabellone con le squadre coinvolte in questa primissima fase. La stagione regolare si è conclusa nell'ultimo weekend e ha visto la promozione di Livorno girone A, Padova girone B e Lecce girone C, prime classificate dei loro rispettivi gironi. Tutte e tre le squadre hanno ottenuto la promozione diretta in Serie B in anticipo. Ad ...

Calendario Serie B 2018-2019 : si attende per data e luogo Video : Oggi, martedì 8 maggio è in programma l'Assemblea [Video] di Serie B in cui saranno toccati numerosi argomenti importanti per la cedetteria. Durante l'Assemblea di Serie B di oggi, si iniziera' a programmare la prossima stagione, quella 2018- 2019. Calendario Serie B Si attende la decisione per la sede in cui sara' sorteggiato il Calendario di Serie B: [Video] lo scorso anno fu il Castello Svevo di Bari. La scelta lo scorso anno fu presa in ...

Calendario Serie B 2018-2019 : ufficiali data e luogo - novità per la panchina : Oggi, martedì 8 maggio si è svolta l'Assemblea di Serie B ed è stata molto importante perchè sono stati toccati argomenti delicati, come quello delle risorse economiche. Durante l'Assemblea di Serie B di oggi, si è iniziata a programmare la prossima stagione. Calendario Serie B È stata decisa la sede in cui sarà sorteggiato il Calendario di Serie B: il Castello Svevo di Bari. La scelta è stata presa in considedazione del valore della location, ...

La lotta per la salvezza in Serie A : il calendario della volata : 180 minuti , e poco più, e avremo una soluzione. 4 squadre esulteranno e tireranno un respiro di sollievo in vista della prossima stagione, una sola invece si ritroverà tra le lacrime a recriminare su ...

Serie B - calendario e orari 39giornata : che anticipo a Palermo : Va in archivio il primo verdetto di questa Serie B, campionato incerto come non mai eppure accompagnato da una sentenza assoluta. Parliamo dell'Empoli di Andreazzoli promosso con 4 turni d'anticipo ...

Calendario Serie A - tutte le partite della 35ma giornata : programma - orari e tv. Come seguirle in tempo reale e Diretta Streaming : Nel weekend del 28-29 aprile si disputerà la 35^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Si infiamma la lotta per lo scudetto tra Juventus e Napoli, ora separate soltanto da un punto: i bianconeri sono attesi dalla super sfida contro l’Inter, anticipo di sabato sera a San Siro, mentre i partenopei saranno impegnati domenica alle ore 18.00 sul campo della Fiorentina. Intensissima anche la lotta per un posto in Champions League tra Inter, ...

Serie B - calendario e orari 38giornata : bis di anticipi : L'eccezionalità è di casa in questa Serie B, campionato dai record senza eguali nelle edizioni precedenti. Complice l'ultimo weekend da 40 reti che ha bissato il massimo stagionale, il saldo ...

Serie A : calendario - programma - orari della 35giornata : Qual è il posticipo di domenica? Domenica alle 20.45 c'è Torino-Lazio , diretta su Sky Sport 1 HD, Sky SuperCalcio HD e Sky Calcio 1 HD, . I biancocelesti, forti del loro super-attacco, sono ...

Serie A - volata salvezza : il calendario delle sei squadre in lotta per non retrocedere. Tutte le partite - le avversarie - le date - gli orari : Mancano quattro giornate al termine del campionato e la volata salvezza è già lanciata. Il Benevento è già retrocesso in Serie B ma poi ci sono altre sei squadre in lotta per non occupare gli ultimi due posti che manderanno in cadetteria. Udinese e Cagliari a 33 punti, Chievo e Crotone a 31, SPAL a 29 e Verona a 25 ma con una partita in più da giocare (contro il Genoa). Di seguito il calendario della volata scudetto e le avversarie a confronto, ...

Serie A oggi - calendario 34ma giornata : tutti gli orari delle partite e come vederle in tv. Il programma completo : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, diretta streaming su Sky Go e su Premium Player. giornata 34 Serie A 22 aprile 2018 Cagliari-Bologna ore 12.30 ...

Serie A oggi - calendario 34ma giornata : tutti gli orari delle partite e come vederle in tv. Il programma completo : 34ma giornata del campionato di calcio di Serie A che sta per cominciare in questo 22 aprile. L’attesa è tutta per il match di Torino, alle 20.45, tra Juventus e Napoli, decisivo o quasi per lo Scudetto. I bianconeri avanti con 4 punti di vantaggio e davanti al pubblico di casa possono sfruttare questi aspetti favorevoli mentre per i partenopei non c’è scelta: bisogna vincere. Due filosofie di gioco opposto si confronteranno ed anche ...

Serie B - calendario e orari 37giornata : Frosinone-Empoli vale la A : una Serie B da record, campionato che non ha eguali nella storia quando mancano 6 turni al termine della regular season. Mai era stato raggiunto il tetto dei 1000 gol stagionali, traguardo addirittura ...