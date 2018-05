Serie B | arbitri 20 a giornata ritorno

Gli arbitri della 20ª di Serie B : Queste le designazioni arbitrali per la 20ª giornata di ritorno del campionato di Serie B, in programma Sabato 12 Maggio 2018 alle ore 15.00. Avellino-Spezia , domani, ore 20.30, : Marinelli di ...

Serie A - gli arbitri della 36^ giornata : fermato Orsato! : Serie A, gli arbitri della 36^ giornata, sono stati designati i direttori di gara per il nuovo turno del massimo campionato italiano, nell’elenco non figura Orsato, protagonista in negativo con errori incredibili nel match di Serie A tra Inter e Juventus. Questi gli arbitri designati per la 36/a giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 6 maggio alle ore 15.00: Cagliari-Roma (ore 20.45) Di Bello; Chievo-Crotone Massa; ...