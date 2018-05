SERGIO MATTARELLA | EUROPA NOSTRO PATRIMONIO | NO A SOVRANISMO Presidente

SERGIO MATTARELLA - i paletti a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'No a un governo a scatola chiusa' - come Napolitano : Era già pronto al governo neutrale', Sergio Mattarella , ma ora si ritrova l'ipotesi che dal 5 marzo avrebbe volentieri scartato: l'esecutivo M5s-Lega , quello dei 'populisti euro-scettici', senza ...

SERGIO MATTARELLA - "The State of the Union"/ A Firenze per l'Europa : "E' necessario unire : no a sovranismo" : "The State of the Union", Sergio Mattarella a Firenze per l'evento legato all'Europa: "Mai come oggi è necessario unire, sovranismo è inattuabile", le parole del Presidente della Repubblica(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:51:00 GMT)

SERGIO MATTARELLA mette in guardia dalle fughe in avanti sull'Europa : "Le proposte dei sovranisti sono seducenti ma inattuabili" : "Pensare in Europa di potercela fare da soli è inganno consapevole delle pubbliche opinioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina a Firenze, aprendo i lavori dell'ottava edizione di "The State of the Union", dedicato al tema della solidarietà in Europa. E poi ancora: "Occorre "avviare la riscoperta dell'Europa come un grande disegno sottraendoci ai particolarismi e a narrative sovraniste ...

SERGIO MATTARELLA mette in guardia dalla fuga in avanti sull'Europa : "Pensare di farcela da soli è inganno a cittadini" : "Pensare in Europa di potercela fare da soli è inganno consapevole delle pubbliche opinioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina a Firenze, aprendo i lavori dell'ottava edizione di "The State of the Union", dedicato al tema della solidarietà in Europa."Tutti sanno - ha aggiunto il capo dello Stato - che nessuna delle grandi sfide, alle quali il nostro continente è oggi esposto, ...

SERGIO MATTARELLA - il retroscena : mollato dai professori e salvato da Silvio Berlusconi : Il sospiro di sollievo del presidente Sergio Mattarella . Il via libera di Silvio Berlusconi ha di fatto aperto la strada al governo Lega-M5s. Una soluzione che toglierebbe le castagne dal fuoco al ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'incontro a Montecitorio : chiedono a SERGIO MATTARELLA 24 ore per un governo politico : A quattro ore dalla scadenza dell'ultimatum posto da Sergio Mattarella - fissato alle 17 di oggi, presunta deadline per la formazione di un governo politico - indiscrezioni hanno riferito di un ...

SERGIO MATTARELLA - l'ultimatum segreto a Lega e M5s : c'è tempo fino alle 17 di oggi : Una giornata decisiva, per le sorti del governo e della legislatura che potrebbe essere la più breve nella storia repubblicana. Ufficialmente, Sergio Mattarella non ha posto ultimatum. Anzi, ha ...

SERGIO MATTARELLA - l'idea del ticket per il governo neutrale : Elisabetta Belloni insieme a... : Al Quirinale regna la discrezione massima sulle nomine che Sergio Mattarella si appresta a fare per il suo governo neutrale. Ma secondo le prima indiscrezioni, la guida dell'esecutivo potrebbe cadere ...

Matteo Salvini - perché SERGIO MATTARELLA non gli ha dato l'incarico : posizioni pro-Siria e gestione del prossimo voto : La prima, e più nota : le posizioni pro-Siria e dunque contro la Nato in un delicato momento di politica estera.

SERGIO MATTARELLA riceve Milan e Juventus al Quirinale : "L'arbitro non si nota se i giocatori sono corretti" : Un buon arbitro spera sempre di non essere notato e può non essere notato se i giocatori sono corretti. Sergio Mattarella riceve le due squadre finaliste di Coppa Italia, Milan e Juventus, e rivolge a loro un discorso sulla correttezza del comportamento di chi fa sport. Poi ricorda di essersi paragonato a un arbitro nel discorso di insediamento, nel 2015."I vostri discorsi - ha detto il capo dello Stato a Buffon e Bonucci - mi hanno fatto ...

SERGIO MATTARELLA : "Arbitro non si nota se protagonisti fanno bene" : Non sono certo ore facili quelle che sta attraversando il Capo dello Stato , Sergio Mattarella . Il presidente della Repubblica di fatto deve fare i conti con un'intesa mancata per la formazione di un ...

Crollo in Borsa - spread alle stelle : vendetta dei mercati dopo il no a SERGIO Mattarella : La Borsa di Milano è la peggiore tra quelle europee. Appesantita dall' ipotesi di un ritorno al voto alla luce dello stallo nella formazione di un governo Piazza Affari cede il 2,2% a 24 mila punti. ...

SERGIO MATTARELLA : non c'è più tempo - parte un governo neutrale Video : Nella lunga giornata di lunedì hanno avuto luogo le consultazioni al Quirinale durante le quali Mattarella ha incontrato le varie forze politiche: prima Di Maio, poi Salvini, Meloni e Berlusconi, il Pd con Martina ed infine gli altri partiti ti da Fico e dalla Casellati. A fine giornata raccogliamo, dalle parole del capo dello stato, una sicurezza: partira' un governo di tregua [Video], soluzione che ribolliva in pentola da tutta la settimana, ...

SERGIO MATTARELLA : non c'è più tempo - parte un governo neutrale : Nella lunga giornata di lunedì hanno avuto luogo le consultazioni al Quirinale durante le quali Mattarella ha incontrato le varie forze politiche: prima Di Maio, poi Salvini, Meloni e Berlusconi, il Pd con Martina ed infine gli altri partiti seguiti da Fico e dalla Casellati. A fine giornata raccogliamo, dalle parole del capo dello stato, una sicurezza: partirà un governo di tregua, soluzione che ribolliva in pentola da tutta la settimana, dalla ...