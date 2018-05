Serena Autieri | “Nessuno si aspetta di vedermi nei panni di un’escort”

Serena Autieri : 'Io e Tosca D'Aquino - escort da ridere' : 'Questa volta niente moglie, niente principessa. Finalmente interpreto una escort. Anzi, come diciamo in scena, proprio una zocc...'. Ride Serena Autieri, perché dopo una stagione di grandi donne e ...

Ambra Jovinelli : Serena Autieri e Tosca D'Aquino in Ingresso : ... 43 /47 Roma 00185 Spettacoli orari repliche dal martedì al sabato ore 21.00 - domenica ore 17.00 sabato 5/5 doppia replica ore 16:30 e ore 21:00 Info 06 83082620 - 06 83082884 Biglietti , compresa ...

Domenica In / Anticipazioni e ospiti : Cristina D’Avena - Serena Autieri e il “Processo a Ballando” (25 marzo) : Domenica In, Anticipazioni e ospiti di oggi, 25 marzo 2018: Cristina D’Avena, Serena Autieri e il “Processo a Ballando con le stelle" insieme a Cristina Parodi, temi e talk.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:54:00 GMT)

Serena Autieri/ Torna in tv dopo la breve esperienza a Celebrity Masterchef Italia 2 (Domenica In) : Serena Autieri, l'attrice Torna in televisione nel salotto di Domenica In dopo la breve e intensa esperienza a Celebrity Masterchef Italia dove ha portato la sua passione per la cucina(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 03:16:00 GMT)

Domenica In anticipazioni : ospiti Serena Autieri e Cristina D’Avena : Serena Autieri e Cristina D’Avena a Domenica In domani 25 marzo La conduttrice Cristina Parodi tornerà questa Domenica 25 marzo, come sempre a partire dalle 14 su Rai Uno, con la trasmissione Domenica In. Nell’ultimo periodo la Parodi stava dedicando ogni puntata all’amore e sarà così anche stavolta, con attenzione anche alla mancanza di questo sentimento. A far parte della sezione riguardante l’amore per la musica, ci ...

Serena Autieri/ Eliminata a sorpresa : "Avrei voluto poter fare di più" (Celebrity Masterchef Italia 2) : Serena Autieri questa sera tornerà nelle cucine di Celebrity Masterchef Italia 2, dove dovrà dimostrare di riuscire a dare il meglio per evitare il temutissimo Pressure Test(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 22:30:00 GMT)

Celebrity Masterchef Italia 2 - eliminati/ Diretta - via Valero Fayna Spinella e Serena Autieri (22 Marzo) : Celebrity Masterchef Italia 2 torna in onda oggi, giovedì 22 marzo, in prima serata su Sky, con la seconda puntata: ospiti Iginio Massari e Cristina Bowerman.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 22:18:00 GMT)

Celebrity MasterChef 2 : come preparare il «Risotto Caruso» di Serena Autieri : Era lì per godersi la festa, per ammirare lo splendore generale su tacchi alti e vestitino alla moda. Nulla avrebbe fatto pensare a Serena Autieri di mettersi a cucinare proprio lì, su una terrazza panoramica con vista sul Duomo, per conquistarsi un posto nella cucina di Celebrity MasterChef. Il tempo è poco e serve stupire i giudici con un piatto ricco, particolare, che racconti qualcosa del proprio io. La scelta, da napoletana doc amante della ...

Serena AUTIERI/ Dopo i primi successi - la sfida riparte dall'impiattamento (Celebrity Masterchef Italia 2) : SERENA AUTIERI questa sera tornerà nelle cucine di Celebrity Masterchef Italia 2, dove dovrà dimostrare di riuscire a dare il meglio per evitare il temutissimo Pressure Test(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 10:02:00 GMT)

Serena AUTIERI/ “Ho voluto ricreare in teatro il rapporto senza rete con il pubblico” (Celebrity Masterchef) : L’attrice partenopea SERENA AUTIERI protagonista a Celebrity Masterchef Italia 2. I suoi successi a teatro con ‘La Sciantosa’ e nelle vesti della principessa del Galles, Lady D.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:18:00 GMT)