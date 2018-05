Sempre più turisti stranieri nelle città italiane | Roma al top

Oltre 250 pesticidi nelle acque italiane - il più presente è Sempre il glifosate : Trovati erbicidi, fungicidi e insetticidi nel 67% dei punti di campionamento di superficie, controlli molto diffusi nel Centro – Nord, ancora poco al Sud

La Reyer Sempre più nella storia : batte Milano ed è prima della classe in stagione regolare : Una serata più storica dell'altra per la Reyer Venezia che, dopo aver conquistato la scorsa settimana la Fiba Europe Cup, per la prima volta nella sua storia chiude il campionato di regular season in ...

Nokia X Sempre più vicino - ma il TENAA ce ne svela ogni dettaglio : Ormai è ufficiale, HMD Global presenterà il suo primo smartphone con display immersivo e cornici ridotte il 16 maggio in Cina! L'articolo Nokia X sempre più vicino, ma il TENAA ce ne svela ogni dettaglio proviene da TuttoAndroid.

Distribuzione Android Maggio 2018 : Oreo quasi al 6% e Nougat Sempre più leader : Frammentazione Android Maggio 2018 con Android 8 Oreo che procede al piccolo trotto mentre Nougat è sempre in testa con il distacco che aumenta dagli altri Oreo ha ancora al 6% mentre Nougat diventa la prima forza in assoluto con oltre il 31% Google aggiorna i dati di Distribuzione/frammentazione di Android nel mese di Maggio […]

Mamme italiane in difficoltà : Sempre più donne costrette a scegliere tra carriera e famiglia : Un studio di Save the Children analizza la condizione delle Mamme in Italia: tra le regioni la Campania è quella in cui essere madre è più difficile, perché manca una rete di assistenza. L'organizzazione, con il progetto Fiocchi in Ospedale" ha attivato in 9 ospedali uno spazio per sostenere le donne in gravidanza.Continua a leggere

Cura della casa Sempre più 'green' : A rivelarlo è la terza edizione dell'Osservatorio Immagino, che dedica un approfondimento al mondo 'green' composto dai prodotti che evidenziano sulle confezioni almeno una caratteristica ecologica, ...

Venezia-Milano vale il primato di un basket Sempre più masochista : Venezia e Milano, diretta su Rai sport dalle 20.30, si giocheranno il primato, nella sfida annunciata nell'umidiccio del Taliercio di Mestre. Chi vincerà avrà il fattore campo a favore nei play off ...

Il presidente di ChemCina. "Puntiamo su Pirelli. È Sempre più strategica" : A Pechino non hanno dubbi. La partnership avviata nel 2015 tra Pirelli e il colosso statale della chimica cinese ChemChina, è sempre più strategica. Ren Jianxin, l'imprenditore che fa creato da zero ...

Maternità in Italia : Sempre più difficile per le mamme in Italia bilanciare carichi familiari e vita lavorativa : Decidono di diventare madri sempre più tardi (l’Italia è in vetta alla classifica europea per anzianità delle donne al primo parto con una media di 31 anni)[1] e rinunciano sempre più spesso alla carriera professionale quando si tratta di dover scegliere tra lavoro e impegni familiari (il 37% delle donne tra i 25 e i 49 anni con almeno un figlio risulta inattiva)[2]. Una scarsa o inesistente rete per la prima infanzia e poco sostegno per le ...

Giro d’Italia 2018 - Davide Formolo Sempre più convincente. Una possibile sorpresa azzurra : “È stata una giornata faticosa, la tappa è stata di più di 200 km e l’ultima salita fino al traguardo nella città di CaltaGirone è stata breve ma ripida. Abbiamo passato il giorno in mezzo al gruppo per risparmiare energia per il finale e quando siamo arrivati alla salita ho cercato di essere davanti e mentre Yates ha attaccato sono riuscito ad andare con lui. Ma oggi Wellens è stato il migliore scalatore e ha vinto, essendo però ...

Samsung presenta Galaxy A6 e A6+ - tecnologia Sempre più avanzata : ROMA – Novità sempre più tech in casa Samsung. L’azienda ha annunciato i nuovi Galaxy A6 e A6+: smartphone che uniscono praticità ed eleganza. “In Samsung ci impegniamo per offrire ai clienti le migliori esperienze, rispondendo al tempo stesso alle loro esigenze in quanto a praticità”, ha dichiarato Junho Park, Vice President della divisione Global Product Planning, Mobile […]

Sempre più vicino iOS 12 : nuova funzione in arrivo per lo sblocco degli iPhone : Non manca molto alla presentazione ufficiale del nuovo sistema operativo iOS 12, considerando il fatto che l'appuntamento dovrebbe essere in programma entro il mese di giugno (con rilascio avviato con ogni probabilità a settembre, contestualmente al lancio sul mercato del nuovo iPhone 2018), eppure in questi giorni si susseguono gia le indiscrezioni relative al tanto atteso aggiornamento. Quali saranno le specifiche del nuovo OS di Apple? Oggi 8 ...

Giro d’Italia Sempre più green : Con il risultato dell’89% di raccolta differenziata effettuata nell’edizione 2017 il Giro d’Italia è sempre più verde. E’ il progetto Ride green che anche quest’anno vede Novamont, azienda attiva nel settore delle bioplastiche, tra i sostenitori attraverso la fornitura di materiali utili per ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati. Tra atleti, squadre, spettatori e addetti ai lavori ogni tappa del Giro coinvolge un numero di ...

Stefano De Martino Sempre più sexy - diventa nuovo volto della pubblicità : Stefano De Martino, fin dai tempi della sua partecipazione al talent 'Amici' condotto da Maria De Filippi, non è passato inosservato. Il napoletano si è subito distinto dagli altri concorrenti per il talento e le sue doti fisiche e artistiche. La vita privata del ballerino è stata contraddistinta da amori da copertina. Tra le relazioni a lui attribuite ricordiamo Emma Marrone e l'argentina Belen Rodríguez, che ha sposato e da cui ha avuto il ...