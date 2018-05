Sei anni in carcere da innocente | tutta colpa di un cellulare prestato

“Sei un vero mostro”. Guardate bene questa ragazza : a vederla così - non sembra certo diversa dalle sue coetanee. Eppure - a soli 19 anni - è considerata “un vero pericolo pubblico”. Ecco cosa ha combinato (da far impallidire i criminali ‘di professione’) : Ci sono record di cui far vanto di fronte agli amici e ai parenti, medaglie di cui andare fieri e pronte per essere sfoggiate nelle serate migliori. E altri primati sui quali sarebbe invece molto meglio sorvolare, onde evitare figure barbine. A proposito di ragazzini prodigio precoci e già famosi, Ecco allora una storia decisamente poco onorevole che ha per protagonista una ragazzina di 19 anni, Xena Randell, sulla cui fedina penale sono ...

Turchia - alluvione a Ankara : Sei feriti e danni ingenti : Allarme in Turchia, in particolare nel distretto di Mamak a est di Ankara, capitale della Turchia, colpito da un’improvvisa alluvioneche ha causato sei feriti e ha trasformato le strade in torrenti. Lo rende noto l’emittente televisiva turca “Ntv”. Come spiega il sindaco di Ankara, Mustafa Tuna, si tratta di un “disastro naturale, che non ha causato vittime né dispersi, ma sei feriti e ingenti danni ...

L'ultimo saluto a Pamela - uccisa e fatta a pezzi a 18 anni. La mamma : «Ti hanno massacrata ma Sei viva». I fiori di Traini : ROMA - È gremita la chiesa Ognissanti di via Appia Nuova dove sono appena iniziati i funerali di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a Macerata. In prima fila la sindaca di Roma...

Pamela - uccisa e fatta a pezzi a 18 anni : “Ti hanno massacrata ma Sei viva” : Una folla di parenti, amici, e semplici conoscenti per dare l’ultimo saluto a Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio a Macerata. Un fiume di gente alle 9 e 30 si è presentata nella parrocchia Ognissanti di via Appia Nuova, quadrante sud della Capitale, per abbracciare i genitori di Pamela e passare qu...

Sei milioni di italiani in meno nei prossimi 40 anni - si spopola il Sud : ROMA - Un Mezzogiorno d'Italia sempre più terra d'emigrazione verso il Centro-Nord e un saldo negativo della popolazione rispetto ad oggi che arriverà a toccare i 6,5 milioni di unità. È il quadro ...

Sei milioni di italiani in meno nei prossimi 40 anni - si spopola il Sud : Le stime dell'Istat: nel 2065 l'aspettativa di vita sarà aumentata di cinque anni per uomini e donne

Maltrattava le figlie piccole - condannata a Sei anni a Palermo : Il gup di Palermo Filippo Lo Presti ha condannato, in abbreviato, a sei anni la giovane madre di due bambine , una di tre anni e l'altra di due, accusata di maltrattamenti e lesioni nei confronti ...

Operata per un calcolo renale muore a 43 anni - indagati Sei medici Video : Ci vediamo dopo, tranquilla e serena #Paola Sbrogna, 43 anni, prima di entrare in sala operatoria venerdì scorso, ha rassicurato lei i familiari con tanto di sorriso sulle labbra. Dal giorno prima era ricoverata all’Istituto neurotraumatologico italiano di #Grottaferrata, comune alle porte di Roma, per sottoporsi alla 'semplice' rimozione di un #calcolo renale. Ma l'intervento di routine si è concluso tragicamente. Paola è morta, forse vittima ...

Paola - 42 anni - va in ospedale per la rimozione di un calcolo renale e muore : Sei medici indagati : «R.I.P. Angelo del Signore», «Ciao Paoletta». Sono solo due dei tanti messaggi pubblicati sulla pagina Facebook di Paola Sbrogna, 42 anni, morta in ospedale in seguito a un'operazione di rimozione di calcoli renali. L'intervento è stato eseguito lo scorso 27 aprile all'Istituto Neurotraumatologico Italiano di Grottaferrata, a Roma, e sei medici risultano al momento indagati per omicidio colposo. A provocarne il decesso un'emorragia interna--I ...

Coppia ubriaca abbandona il figlio di Sei anni in auto Video : Si sa, nel mondo di oggi, educare un bambino è tutt'altro che facile, così come molto complicato risulta essere dei buoni #genitori. Gli ultimi casi di bullismo che hanno travolto la Toscana ne sono una prova evidente. Certe volte, però, coloro che dovrebbero far crescere nel migliore dei modi il futuro adulto si dimostrano totalmente incapaci di svolgere il proprio importantissimo ruolo. A tal proposito, ciò che è successo a Firenze [Video] ha ...

LECCE IN SERIE B / Ritorno in cadetteria per i giallorossi dopo Sei anni difficili : caroselli in città : LECCE in SERIE B, Ritorno in cadetteria per i giallorossi dopo sei anni: caroselli in città e grande emozione per un evento atteso fin da troppo tempo. L'eroe è il tecnico Fabio Liverani.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:54:00 GMT)

Bobby Solo contro Veronica Satti/ “Mai cercato in 15 anni” - Malgioglio : “ma che padre Sei?” (Domenica Live) : Bobby Solo contro Veronica Satti e Cristiano Malgioglio: il cantante torna a parlare dopo la passata puntata del Grande Fratello usando parole di fuoco: il caso a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 15:20:00 GMT)