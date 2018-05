Scuola | Tutto Per Massa | ' Ripetizioni gratuite per i figli delle famiglie massesi in

Terza media - la Buona Scuola porta agli esami anche i prof di religione. Ma tutto è lasciato al caso : A giugno, per la prima volta, agli esami di Stato delle scuole medie ci saranno pure gli insegnanti di religione. In che modo e per fare cosa non è chiaro a nessuno, nemmeno a loro. Ma il ministero dell’Istruzione ha voluto così, per scelta precisa o forse semplicemente per sbaglio (anche questo non è del tutto chiaro). E così adesso presidi e segreterie devono prepararsi ad affrontare anche quest’altro problema, in vista delle prove ...

Asia esce per andare a Scuola e scompare - l'appello della mamma : "Torna - tutto si risolve" : Da ieri mattina non si hanno più notizie di Asia, una ragazza di 17 anni, uscita di casa per andare a scuola a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, e scomparsa. Del suo caso si è occupata anche la trasmissione...

Milano : cedimento soffitto Scuola - Comune dispone indagini su tutto edificio : Milano, 28 mar. (AdnKronos) – Il Comune di Milano ha “disposto indagini termografiche” su tutto l’edificio scolastico di via Stoppani, dopo il cedimento di una parte del controsoffitto – si tratta di quattro pannelli in fibra leggera – che ha colpito quattro bambini, senza ferendoli. Verificare eventuali altri punti di criticità e capire le cause sarà l’obiettivo dell’intervento degli uffici ...

Scuola : Anief - in piazza per stabilizzare tutto il personale precario. : Nel giorno in cui la politica italiana riprende a valutare i suoi percorsi, noi chiediamo alla politica di riaprire le gare come è stato fatto altre due volte". "Chiediamo -sottolinea- di consentire ...

'Sono il primo maestro italiano di una Scuola cinese. Avevo tutto - ma ero insofferente. Così sono felice' : In otto chilometri cambiava il mondo". Dalla babele di case popolari della grigia periferia milanese ai palazzi del collegio San Carlo, "pulito, brillante e Così antitetico rispetto al mio quartiere",...