Scuola rifiuta bimbo diabetico | riammesso in classe con la madre

Lecce - Scuola rifiuta alunno di 9 anni perché diabetico : "In classe solo se c'è anche la madre" : Per un mese il piccolo, dopo la scoperta della malattia, non ha potuto frequentare la terza elementare. La dirigente: "La scuola non era preparata a fornire...

Il figlio 17enne si rifiuta di andare a Scuola: la madre gli spara alla schiena Il dramma in un condominio di Inkster, in Michigan. La sparatoria è stata preceduta da una violenta lite tra madre e figlia. La donna è ora agli arresti, il ragazzo in condizioni gravi in ospedale.